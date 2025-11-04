Kal Ka Mausam, 5 November: पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में होगी बारिश, जानें देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 5 November: देशभर में मौसम का मिजाज बदल चुका है. मानसून के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 5 नवंबर के लिए कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ दो दिन उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

पहाड़ों में ठंड बढ़ने वाली है. (Kal Ka Mausam) 5 नवंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र में आज और कल बर्फबारी हो सकती है जिसके चलते तापमान और नीचे गिर सकता है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

राजधानी में अगले 3 दिन आंशिक बादल और सुबह-शाम हल्का कोहरा रहेगा. वायु गुणवत्ता (AQI) कई इलाकों में 300 से 400 तक जा सकती है, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

UP में दिन का तापमान सामान्य रहेगा लेकिन 5 नवंबर के बाद रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है. 9 नवंबर से सर्दी और तेज होगी. कोहरा भी लौटेगा.

कल का मौसम उत्तराखंड

देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

कल का मौसम राजस्थान

जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में 5 नवंबर तक गर्जन और हल्की बारिश का अनुमान है. न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में ठंड अब बढ़ने लगी है. दिन-रात के तापमान में गिरावट जारी है. कई जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है.

कल का मौसम पंजाब-हरियाणा

5 नवंबर को 40-50 km/h की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. और कई जगह बिजली गिरने का खतरा है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है.

इन राज्यों में बारिश?

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है.