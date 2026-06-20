Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, झमाझम बारिश और आंधी से भीषण गर्मी से राहत; जानें पूरे देश में मानसून का हाल

दिल्ली बारिश (Photo Credits: PTI)

Delhi-NCR Weather Forecast: दिल्ली (Delhi) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर और शाम के समय मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, 20 June 2026: देश के 15 राज्यों में अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट; 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें अपने शहर का हाल

तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के वक्त गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कुछ इलाकों में बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मौसम में आया यह सकारात्मक बदलाव एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) और स्थानीय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव के कारण है. यह अनुकूल परिस्थितियां 21 जून तक दिल्ली-एनसीआर में प्री-मानसून गतिविधियों को बनाए रखेंगी. रविवार तक रुक-रुक कर बारिश और घने बादल छाए रहने से लोगों को हालिया हफ्तों जैसी तपती गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

देश के 19 राज्यों में अलर्ट, मानसून पकड़ेगा रफ्तार

देशव्यापी मौसम की बात करें तो पिछले दो हफ्तों से सुस्त पड़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है. आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में मध्य भारत में मानसूनी सिस्टम मजबूत होगा, जिससे उन हिस्सों में अच्छी बारिश होगी जो अब तक सूखे थे.

मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों के लिए आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 8 से 48 घंटों के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

राहत के बीच दिल्ली की हवा अब भी 'खराब'

मौसम में आए इस सुधार के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Air Quality) में कोई खास सुधार नहीं देखा गया है. शनिवार को भी दिल्ली के कई निगरानी स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आनंद विहार में एक्यूआई 223 और आईआईटी दिल्ली में 203 दर्ज किया गया. इसके अलावा पूसा में 194, वजीरपुर में 190, द्वारका सेक्टर-8 में 178 और चांदनी चौक में 135 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से चिंताजनक बना हुआ है.