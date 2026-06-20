Weather Forecast Today, 20 June 2026: देश के 15 राज्यों में अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट; 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें अपने शहर का हाल
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, 20 June 2026: देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के रफ्तार पकड़ने के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार को देश के 15 राज्यों में अगले 10 घंटों के भीतर तेज आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 23 जून से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में भारी तेजी आएगी. इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले सप्ताह तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, 19 June 2026: देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट; 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

इन 15 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

आईएमडी द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिन राज्यों में मौसम बदलने और बारिश होने की संभावना है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय.

दिल्ली-एनसीआर: भीषण गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों को जल्द ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है.  20 से 24 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना बना रहेगा. अगले तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शनिवार (20 जून) को तेज हवाओं और बौछारों के कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे यह 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. हालांकि, 23 और 24 जून को तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा.

राजस्थान और पहाड़ी राज्यों का हाल

राजस्थान में 21 से 24 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग (डिवीजन) सहित शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किमी प्रति घंटे रह सकती है. जोधपुर, उदयपुर और कोटा में भी आंधी-बारिश का अलर्ट है.

वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में 25 जून तक ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली और कांगड़ा समेत कई जिलों में 22 जून तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा. जम्मू-कश्मीर में भी अगले दो दिनों तक 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ व्यापक वर्षा का अनुमान जताया गया है.

यूपी-बिहार में गर्मी का सितम, इस तारीख से बदलेगा मौसम

एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाके फिलहाल भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की चपेट में हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, बरेली और गाजीपुर सहित कई जिलों में शनिवार को अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है. हालांकि, पूर्वी यूपी में 24 जून से राहत मिलने की उम्मीद है.

बिहार में भी पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत कई जिलों के लिए शनिवार को हीटवेव का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में 22 जून तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन 23 जून से मॉनसून सक्रिय हो जाएगा, जिससे 25 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में 50 से 70 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (20 जून)

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
लखनऊ 42°C 31°C
पटना 40°C 30°C
दिल्ली 38°C 25°C
चेन्नई 38°C 27°C
जयपुर 37°C 28°C
भोपाल 37°C 26°C
मुंबई 35°C 29°C
कोलकाता 35°C 25°C
रांची 32°C 22°C
नैनीताल 28°C 17°C
शिमला 24°C 16°C