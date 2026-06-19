Weather Forecast Today, 19 June 2026: देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट; 80 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, 19 June 2026: देश में पिछले दो हफ्तों से मॉनसून (Monsoon) की रफ्तार थमी हुई है. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने दिल्ली (Delhi), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और राजस्थान (Rajasthan) सहित देश के 11 राज्यों में अगले 15 घंटों के भीतर भारी आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस दौरान कुछ राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में खराब मौसम का यह सिलसिला जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, 18 June 2026: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

इन 11 राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है, उनमें दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा शामिल हैं.

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश का हाल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में 19 से 21 जून तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आज (19 जून) दिल्ली में बादलों की आवाजाही रहेगी और अधिकतम तापमान 39 डिग्री व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा. राजधानी लखनऊ समेत बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ जैसे जिलों में लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, दोपहर या शाम के समय कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने से थोड़ी राहत मिल सकती है.

बिहार और राजस्थान में तेज हवाओं की चेतावनी

बिहार के पटना, गया, सारण, सिवान और चंपारण सहित कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है. इस दौरान राज्य में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है.

राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट वर्षा के आसार हैं, जिसमें उदयपुर के सारड़ा और दौसा-संगरिया जैसे इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के आसार

उत्तराखंड के निचले इलाकों (देहरादून, नैनीताल, टिहरी) में गरज के साथ बौछारें पड़ने और उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 20 से 22 जून के बीच राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा में भी प्रशासन ने तेज हवाओं और ओलों को लेकर अलर्ट जारी किया है.

पंजाब, ओडिशा, बंगाल और दक्षिण भारत की स्थिति

पंजाब के भठिंडा, पठानकोट और होशियारपुर जैसे शहरों में 22 जून तक रुक-रुक कर बारिश का दौर चलेगा और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. ओडिशा में भी आज और कल भारी बारिश के साथ 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों (दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी) में 19 से 25 जून तक लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी, कोयंबटूर और मदुरै समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के कारण प्रशासन ने लोगों को बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में गैरजरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है.

प्रमुख शहरों का आज का अनुमानित तापमान