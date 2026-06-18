Weather Forecast Today, 18 June 2026: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Weather Forecast Today, 17 June 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के प्रमुख महानगरों के लिए 17 जून का ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. उत्तर भारत के कई हिस्से जहां अब भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में मॉनसून की सक्रियता देखी जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है. कुछ शहरों को गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि कुछ जगहों पर उमस परेशान करेगी.

दिल्ली में छाए रहेंगे बादल

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार, 17 जून को दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. हालांकि, दिन के तापमान में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं होने के कारण उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, 15 June 2026: दिल्ली और चेन्नई में बारिश की संभावना, मुंबई में उमस का असर; पढ़ें आज का मौसम पूर्वानुमान

देश के 10 बड़े शहरों में आज के मौसम का हाल

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम का मुख्य पूर्वानुमान दिल्ली (Delhi) 42°C 30°C आंशिक रूप से बादल, तेज धूल भरी हवाएं और बूंदाबांदी की संभावना. मुंबई (Mumbai) 34°C 28°C अत्यधिक उमस, आसमान में धुंध और छिटपुट हल्की बारिश. चेन्नई (Chennai) 38°C 29°C मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे, तटीय इलाकों में हल्की बौछारें. हैदराबाद (Hyderabad) 39°C 26°C शाम/रात को तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश के आसार. बेंगलुरु (Bengaluru) 31°C 21°C सुहावना मौसम, सामान्य से मध्यम बारिश या गरज-चमक. कोलकाता (Kolkata) 36°C 28°C उमस भरी गर्मी, दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा. अहमदाबाद (Ahmedabad) 41°C 29°C आसमान साफ रहेगा, सूखी और गर्म हवाओं का प्रकोप जारी. पुणे (Pune) 33°C 24°C आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना. लखनऊ (Lucknow) 43°C 31°C भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का अलर्ट, शाम को धूल भरी हवाएं. जयपुर (Jaipur) 42°C 30°C तेज धूप के साथ अत्यधिक गर्मी, रात में आंशिक

मुंबई में कैसा रहेगा मॉनसून

मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में मॉनसून दस्तक दे चुका है. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, कोंकण और गोवा के तटीय क्षेत्रों में गर्म और अत्यधिक उमस भरा (Hot and Humid) मौसम बना रहेगा. मुंबई में आज आसमान में धुंध छाई रहने और छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि, तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने के कारण मुंबईकरों को भारी उमस का सामना करना पड़ सकता है.

हैदराबाद में शाम को राहत

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए आईएमडी ने राहत की खबर दी है. मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के अनुसार, आज शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम या रात के समय शहर के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है. यहां आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

चेन्नई में छिटपुट वर्षा

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी आज मौसम मिलाजुला रहेगा. आईएमडी के मुताबिक, चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में आसमान मुख्य रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. इस दौरान तटीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश (Isolated Rainfall) हो सकती है. हालांकि, क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे दिन के समय गर्मी का असर बना रहेगा.

मॉनसून को लेकर IMD का अपडेट

मौसम विभाग ने अपनी देशव्यापी रिपोर्ट में बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद और रांची से होकर गुजर रही है. अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मॉनसून के तेलंगाना के बचे हुए हिस्सों, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. इसके साथ ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है.