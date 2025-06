VIDEO: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारें

Heavy Traffic Jam on Mumbai-Pune Expressway: महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश ने मुंबई सहित कई क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया है.मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, जिसे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, गुरुवार सुबह, 19 जून 2025 को भारी बारिश के कारण हुए भीषण ट्रैफिक जाम से पूरी तरह ठप हो गया. इस दौरान वाहन चींटियों की तरह रेंगते नजर आए। एक वायरल वीडियो में कम से कम एक किलोमीटर तक चार-पहिया वाहनों और ट्रकों की लंबी कतारें दिखाई दीं.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बारिश जारी है, जबकि पर्यटन स्थल पुणे में पिछले 24 घंटों में 221 मिमी बारिश दर्ज की गई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19 से 22 जून तक मुंबई, पुणे, कोंकण और अन्य क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. बारिश के कारण दृश्यता कम होने से एक्सप्रेसवे पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं. यह भी पढ़े: Khadakwasla Dam: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते खडकवासला बांध का जल स्तर बढ़ा, मुठा नदी में 1,920 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा गया

🚨 Heavy traffic jam on Mumbai-Pune expressway. All lanes are blocked at the moment due to diversions. Avoid unnecessary travel ⛈️@MSRDCLtd #MumbaiRains https://t.co/EkC3Hn7FWu pic.twitter.com/pWWG3m87Gp

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) June 19, 2025