US-Iran Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच जंग खत्म होने की संभावना, PM मोदी ने समझौते का किया स्वागत
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US-Iran Conflict: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बनी राजनयिक समझ का पुरजोर स्वागत किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक विशेष पोस्ट साझा करते हुए इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को वैश्विक स्थिरता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस टकराव के कारण दुनिया के कई देशों को न केवल गंभीर आर्थिक संकट बल्कि मानवीय स्तर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट की मुख्य बातें

प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक पोस्ट में इस शांति समझौते को लेकर भारत का रुख पूरी स्पष्टता के साथ रखा है. उनके संदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:  यह भी पढ़े: US-Iran Tensions: ट्रंप की ईरान को नसीहत, ‘समान्य बुद्धि का परिचय दें और डील करें’; अमेरिका ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया युद्धविराम

  • वैश्विक आर्थिक व्यवधान का जिक्र: पीएम मोदी ने लिखा कि पश्चिम एशिया के इस संकट ने पूरी दुनिया में गंभीर आर्थिक व्यवधान (Serious Economic Disruption) पैदा किया है. इस तनाव के चलते वैश्विक सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

  • मानवीय क्षति पर चिंता: प्रधानमंत्री ने इस बात को मजबूती से रेखांकित किया कि इस लंबे संघर्ष की वजह से दुनिया के कई देशों को अपने निर्दोष नागरिकों की जान गंवानी पड़ी है.

  • नौवहन और वाणिज्य की आजादी: उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सहमति के जमीनी स्तर पर लागू होने से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) और सुरक्षित वाणिज्य सुनिश्चित हो सकेगा.

 पीएम मोदी का पोस्ट

बचे हुए मुद्दों पर स्थायी समझौते की उम्मीद

अपने पोस्ट के आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली वार्ताओं को लेकर भी सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया. उन्होंने लिखा कि भारत दोनों पक्षों के बीच बचे हुए अन्य विवादित मुद्दों पर होने वाले आगामी विचार-विमर्श (Deliberations) की ओर देख रहा है. भारत सरकार को पूरी उम्मीद है कि ये वार्ताएं जल्द ही एक स्थायी और अंतिम समझौते (Sustainable Final Agreement) का रूप लेंगी, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित हो सके.

वैश्विक व्यापार और भारत के लिए क्यों अहम है यह कदम?

राजनयिक और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, पीएम मोदी का यह बयान वैश्विक मंच पर भारत की तटस्थ और शांतिप्रिय नीति के अनुकूल है. पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार (विशेषकर कच्चे तेल की कीमतों) में स्थिरता आएगी. इसके साथ ही लाल सागर (Red Sea) और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर जहाजों के सुरक्षित आवागमन का रास्ता साफ होगा, जो भारत के आयात-निर्यात और आर्थिक हितों के लिए बेहद जरूरी है.