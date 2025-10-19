डायमंड हार्बर पर टीएमसी की 7 लाख के अंतर से चुनावी जीत संगठित धोखाधड़ी: भाजपा

Photo- @BJP4India/X

कोलकाता, 19 अक्टूबर : भाजपा (BJP) ने रविवार को दावा किया कि 2024 के चुनावों में पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) की जीत 'भ्रष्टाचार' का नतीजा थी. दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट से टीएमसी भारी मतों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही थी. पिछले साल लोकसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से भाजपा के अभिजीत दास उर्फ बॉबी को 7,10,930 मतों के अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए थे.

भाजपा के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के प्रमुख और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने तर्क को सही ठहराया कि डायमंड हार्बर से यह "रिकॉर्ड" अंतर संगठित वोट-लूट का नतीजा था. अपने तर्क को सही ठहराते हुए, मालवीय ने पश्चिम बंगाल में बीएलओ ऐक्य मंच और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के एक संघ के महासचिव स्वपन मंडल के एक हालिया टेलीविजन चैनल साक्षात्कार का हवाला दिया. यह भी पढ़ें : Kurla Ghatkopar Flyover: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! कुर्ला से घाटकोपर के बीच बनेगा फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा

2024 में डायमंड हार्बर में कथित चुनावी गड़बड़ियों पर मंडल के साक्षात्कार में दिए गए बयानों का हवाला देते हुए मालवीय ने कहा, “अभिषेक बनर्जी की जीत का अंतर पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया पर एक कलंक है. पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल की गवाही से पता चलता है कि यह ‘रिकॉर्ड’ सुनियोजित लूट के जरिए बनाया गया था – जो टीएमसी की लोकतंत्र के प्रति बेशर्मी भरी अवमानना को उजागर करता है.” मालवीय ने मंडल के विभिन्न दावों का हवाला दिया, जैसे वास्तविक मतदाताओं को वोट डालने से रोकना, अन्य उम्मीदवारों के ईवीएम बटनों को काले टेप से ढकना, केवल तृणमूल कांग्रेस के बटन को खुला छोड़ना, और मृत व्यक्तियों और निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित प्रवासी मजदूरों के नाम पर वोट डालना, इत्यादि.

मालवीय ने यह भी दावा किया था कि 2024 में लागू किया गया डायमंड हार्बर मॉडल ही इस बात का जवाब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के विशेष प्रोत्साहन संशोधन (एसआईआर) का कड़ा विरोध क्यों कर रही हैं. मालवीय ने कहा, "स्वपन मंडल ने संकेत दिया है कि व्यापक अनियमितताएं—जिनमें मृत, अनुपस्थित और संभावित रूप से अवैध मतदाता शामिल हैं—टीएमसी के वोटों को बढ़ा रही हैं. एसआईआर के माध्यम से एक साफ-सुथरी मतदाता सूची टीएमसी के कपटपूर्ण जनादेश की नींव को ही ध्वस्त कर देगी. उसे जीवित रहने के लिए इस समझौतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है. डायमंड हार्बर कोई अकेली घटना नहीं है—यह 2026 के चुनाव पर टीएमसी का योजनाबद्ध तरीके से कब्जा करने का एक आदर्श उदाहरण है."

उनके अनुसार, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इसी तरह की चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम बंगाल की जनता के सच्चे जनादेश को पुनः प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण, पारदर्शी एसआईआर सुनिश्चित करना है.