Tejaswi Yadav Delhi Visit: तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ दिल्ली रवाना, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा- ऑल इज वेल

पटना, 12 अक्टूबर : महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच रविवार को तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) अपने पिताजी और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के साथ दिल्ली रवाना हो गए. माना जा रहा है कि दिल्ली में वे कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे.

जानकारी के मुताबिक, लालू यादव (Lalu Yadav) के परिवार को लैंड फॉर जॉब से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में 13 अक्टूबर को हाजिर होना है. बताया गया कि कोर्ट ने इन सभी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. इधर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर प्रायः सभी चर्चा हो चुकी है. अंतिम समय में जो सीटों की समस्या रहती है, वह सभी पार्टियों में होती है, एनडीए में भी है. लेकिन, एक से दो दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और घोषणा हो जाएगी. यह भी पढ़ें : Tamilnadu Dengue and Fever: तमिलनाडु में डेंगू और बुखार के बढ़ रहे मामले, जागरूकता अभियान में तेजी लाई सरकार

उन्होंने आगे महागठबंधन में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि ऑल इज वेल. इधर, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन सर्वोपरि है, बिहार की जनता और बिहार महत्वपूर्ण है. इंडी गठबंधन को जिताना महत्वपूर्ण है, सीट महत्वपूर्ण नहीं है. यह चुनाव विनाश बनाम विकास के बीच है. चुनाव राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर होगा. एक तरफ नफरत और विनाश होगा.

उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और महागठबंधन में सबको सम्मान होगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की जरूरत है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार के ओबीसी और अल्पसंख्यक चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी के संघर्ष के साथ चल रहे हैं. विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है. मुकेश सहनी भी अपनी बात रख रहे हैं, बातों में क्या बुराई है?