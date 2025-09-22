VIDEO: करीब डेढ़ साल बाद फिर से खुला शिवाजी पार्क का ऐतिहासिक जिमखाना, सचिन तेंदुलकर-राज ठाकरे उद्घाटन समारोह में हुए शामिल; एक दूसरे से गपशप करते दिखे

(Photo Credits Midday)

Shivaji Park Gymkhana Reopens: करीब 1.5 साल तक चले जीर्णोद्धार कार्य के बाद मुंबई के दादर स्थित ऐतिहासिक शिवाजी पार्क जिमखाना (SPG) को सोमवार को फिर से खोला गया. उद्घाटन समारोह में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray Attend) मौजूद थे. इस दौरान दोनों एक-दूसरे से गपशप करते भी दिखे.

नए रूप में दिखा जिमखाना

शिवाजी पार्क जिमखाना में अब एक नवीन जिमनैजियम, मैदान की ओर खुलते पुनः डिज़ाइन किए गए टैरेस, आधुनिक टेनिस कोर्ट, और महिला खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल की गई हैं। जिमखाना के अध्यक्ष परवीन आमरे ने कहा कि इस नवीनीकरण में क्लब की ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है. खासतौर पर महिला खिलाड़ियों को समान अवसर और सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है. यह भी पढ़े: गणेश चतुर्थी पर उद्धव ठाकरे पहुंचे राज ठाकरे के घर, मुलाकात से गरमाई सियासत

देखें वीडियो

After a revamp of nearly 1.5 years, the historic Shivaji Park Gymkhana (SPG) reopened on Monday with a fresh new look. The inauguration was attended by cricket legend Sachin Tendulkar and Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray at the iconic Shivaji Park in Dadar. The… pic.twitter.com/f8Pyqi7PPe — Mid Day (@mid_day) September 22, 2025

1909 में स्थापित हुआ यह जिमखाना

1909 में स्थापित इस क्लब की लगभग 3,000 सदस्य परिवारों की मजबूत सदस्यता है. यह न केवल खेल बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का भी एक अहम केंद्र रहा है. SPG ने भारतीय क्रिकेट को कई सितारे दिए हैं और अब यह एक नए युग की शुरुआत कर रहा है.