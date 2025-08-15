Humayun's Tomb Collapses Update: दिल्ली के निजामुद्दीन में गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत; 12 लोगों को बयाया गया
Photo- ANI

Humayun's Tomb Collapses: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आज, शाम एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां दरगाह शरीफ पट्टे शाह की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया. NDTV के मुताबिक, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं. कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए एम्स और LNJP अस्पताल ले जाया गया है. ये दरगाह 16वीं सदी के ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, जहां मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा और कई धार्मिक ढांचे मौजूद हैं. हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

मौके से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी जानहानि टल गई.

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह की छत गिरने से 5 की मौत

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

25-30 साल पुरानी थी छत

चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के वक्त दरगाह के अंदर 15 से 20 लोग मौजूद थे, जिनमें इमाम भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि दरगाह की छत लगभग 25-30 साल पुरानी थी, जो कमजोर होकर गिर गई. फिलहाल प्रशासन ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर दिया है और अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है.

हादसे की तस्वीरों में एक हरे रंग की छोटी सी इमारत दिखाई दे रही है, जो एक खुले आंगन के पास बनी हुई है. छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और आसपास रेस्क्यू वर्कर्स राहत कार्य में जुटे हैं.

हादसे के कारणों का जांच शुरू

फिलहाल घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है.