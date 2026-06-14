TMC में बगावत तेज: 'सही समय आने पर बोलूंगी', बागी गुट में शामिल होने की अटकलों पर बोलीं सांसद सयानी घोष (Watch Videos)

सयानी घोष (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 14 जून। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) (TMC) में आंतरिक बगावत का संकट लगातार गहराता जा रहा है. लोकसभा सांसदों के बागी गुट में शामिल होने की तेज अटकलों के बीच, जादवपुर संसदीय क्षेत्र से टीएमसी सांसद सयानी घोष (Sayani Ghosh) रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचीं. दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों ने जब उनसे बगावत को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध ली. घोष ने कहा, "मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। मैं केवल तभी बोलूंगी जब सही समय आएगा." यह भी पढ़ें: West Bengal Politics: टीएमसी को बड़ा झटका; राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की तैयारी

सयानी घोष का दिल्ली दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब बागी टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाला है। इस प्रस्तावित बैठक के दौरान बागी सांसदों द्वारा निचले सदन (लोकसभा) में अपने लिए एक अलग बैठने की व्यवस्था (सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट) की मांग किए जाने की उम्मीद है। सयानी घोष के अलावा, टीएमसी की एक और वरिष्ठ सांसद माला रॉय भी इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दिल्ली पहुंच चुकी हैं.

बागी गुट में शामिल होने की अटकलों के बीच TMC सांसद सायनी घोष का बयान

मीडिया ने घेरा तो "सायोनी घोष" कहने लगी "मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब दूंगी" लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो अपना क्षेत्र कह रही हैं असल में वो ममता बनर्जी का क्षेत्र है और उनकी ही दया दृष्टि से सांसद भी बनी हैं।pic.twitter.com/DvczAMZSBH — Nitin Prajapati (@Prajapat204) June 14, 2026

संकट में ममता बनर्जी की पकड़, बड़े आंकड़े आए सामने

पार्टी के भीतर चल रही इस बगावत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा दी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुल 58 विधायकों और लोकसभा के 20 सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

इससे पहले शनिवार को, कोलकाता उत्तर से टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय के भी बागी गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं. यह भी पढ़ें: TMC Rebellion Update: कल्याण बनर्जी के अल्टीमेटम से बढ़ी तृणमूल की मुश्किलें, अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची CID की टीम

महुआ मोइत्रा का सुदीप बंदोपाध्याय पर तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री से सुदीप बंदोपाध्याय की इस मुलाकात के बाद खुद उनकी ही पार्टी के भीतर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वरिष्ठ नेता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर दिखाई देने से पहले अपनी स्थिति को लेकर पार्टी को गुमराह किया था.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि बंदोपाध्याय ने पार्टी नेताओं को बताया था कि वे पेट की बीमारी के कारण कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं. मोइत्रा ने पोस्ट में लिखा:

"उनका मुखौटा और विग दोनों उतर गए हैं - सुदीप बंदोपाध्याय ने हमें बताया था कि वे पेट में संक्रमण के कारण अपोलो कोलकाता में हैं, लेकिन अचानक हमने उन्हें दिल्ली में भूपेंद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा. दादा, कृपया अपना एक्स हैंडल बदलकर कम से कम @SudipBJPBTeam कर लीजिए। हमारे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर यह अप्रत्याशित संकट बना हुआ है, जहां पार्टी के दो-तिहाई सांसदों के बागी होने से संसद के भीतर भी समीकरण बदलते दिख रहे हैं.