VIDEO: कैमरे के सामने अचानक मौत! पुणे के जिम में वर्कआउट के दौरान युवक ने तोड़ा दम, वीडियो आया सामने

Sudden Death in Pune: पुणे के चिंचवडगांव इलाके से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां के नाइट्रो जिम (Nitro Gym) में वर्कआउट कर रहे मिलिंद कुलकर्णी (Milind Kulkarni) नाम के एक युवक की अचानक गिरने से मौत हो गई. शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा था. इस घटना ने फिटनेस और सेहत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस पूरे हादसे का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मिलिंद अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे और अचानक उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े.

क्या हुआ था उस दिन?

जानकारी के मुताबिक, मिलिंद हमेशा की तरह जिम में वर्कआउट करने आए थे. एक्सरसाइज के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी. जिम में मौजूद लोगों ने फौरन उन्हें उठाया और पास के मोरया अस्पताल ले गए. लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से उनके परिवार और दोस्तों में मातम पसरा हुआ है.

यह घटना एक चेतावनी है

आजकल के युवाओं में फिट रहने और बॉडी बनाने का जुनून बहुत ज्यादा है, जो अच्छी बात है. लेकिन इस जुनून में अक्सर लोग कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. मिलिंद की मौत एक चेतावनी है कि फिटनेस आपकी जान से बढ़कर नहीं है.

A tragic incident occurred at Nitro Gym in Chinchwadgaon where a young man, Milind Kulkarni, collapsed during his workout and was later declared dead at Moraya Hospital. Preliminary reports suggest a possible heart attack. This incident raises serious concerns about health… pic.twitter.com/siLF9gGrRH

