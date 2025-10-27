देशभर में छठ महापर्व की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में की पूजा, देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए की प्रार्थना
(Photo Credits ashtrapati Bhavan)

Chhath Puja 2025: देशभर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है. यह महापर्व लोक आस्था का प्रतीक है और बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, खासकर नदियों और जलाशयों के घाटों पर भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है. आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। संध्या अर्घ्य के बाद व्रती चौथे दिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे.

इस खास अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन में छठ पूजा की. उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और देशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की.

राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में की छठ पूजा

राष्ट्रपति भवन की ओर से इस अवसर की तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिनमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा पूजा करते हुए देखा जा सकता है.