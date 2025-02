Rahul Gandhi on New CEC Appointment: 'यह असम्मानजनक और गलत': मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा

Rahul Gandhi on New CEC Appointment: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आधी रात को सीईसी की नियुक्ति करना "असम्मानजनक" और "अशोभनीय" है. उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया. दरअसल, सोमवार देर रात केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया. यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक के बाद लिया गया. इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे.

उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबित होने के कारण बैठक को टाल दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

During the meeting of the committee to select the next Election Commissioner, I presented a dissent note to the PM and HM, that stated: The most fundamental aspect of an independent Election Commission free from executive interference is the process of choosing the Election… pic.twitter.com/JeL9WSfq3X

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2025