जम्मू-कश्मीर, झारखंड समेत इन प्रदेशों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी, सुबह 9 बजे तक इतने फीसदी अनुमानित वोट दर्ज

Assembly By-Elections: बिहार के दूसरे और अंतिम चरण के 122 सीटों पर मतदान के साथ ही 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान जारी है. जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान का अंता, झारखंड का घाटशिला, तेलंगाना का जुबली हिल्स, पंजाब का तरनतारन, मिजोरम का डम्पा और ओडिशा का नुआपाड़ा शामिल हैं. सुबह से ही मतदाता लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

चुनाव आयोग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक अलग लग राज्यों में इतने फीसदी मतदान दर्ज किया गया. यह भी पढ़े: Bihar Elections Phase 2 Voting: बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी, 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर; VIDEO

नगरोटा (जम्मू-कश्मीर) - 15.11%

बडगाम (जम्मू-कश्मीर) - 9.36%

घाटशिला (झारखंड) - 17.33%

डंपा (मिजोरम) - 18.38%

नुआपाड़ा (ओडिशा) - 14.99%

तरनतारन (पंजाब) - 10.32%

अंता (राजस्थान) - 14.09%

जुबली हिल्स (तेलंगाना) - 10.02%

14 नवंबर को वोटों की गिनती

मतदान के बाद बिहार विधानसभा के साथ ही इन प्रमुख राज्यों के उपचुनाव के परिणाम भी 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. जिसके बाद यह साफ़ हो जायेगा कि बिहार के साथ ही इन प्रमुखे राज्यों में किस उम्मीदवार को जीत मिली हैं.