Happy Ganesh Chaturthi 2025: देशभर में आज से गणेश चतुर्थी की धूम, PM मोदी ने लोगों को दी गणपति बप्पा मोरया की शुभकामनाएं

Happy Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई सहित पूरे देश में आज से गणेश चतुर्थी का पर्व उत्साह के साथ शुरू हो रहा है. इस पावन त्योहार के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर सुबह करीब 7:30 बजे लिखा. "आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं. श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो. भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बाप्पा मोरया!"

आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बाप्पा मोरया! — Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2025

यह त्योहार विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. धीरे-धीरे यह पर्व पूरे देश में भी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाने लगा है. कुछ लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं, तो कुछ सार्वजनिक रूप से गणेश पंडालों में भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं. हालांकि, इस त्योहार का सबसे अधिक महत्व मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखा जाता है.