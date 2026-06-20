Paschimbanga Divas 2026: 'पश्चिम बंगाल दिवस' पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं; प्रगति और समृद्धि के लिए की प्रार्थना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: ANI)

Paschimbanga Divas 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को 'पश्चिम बंगाल दिवस' (West Bengal Day) यानी पश्चिमबंग दिवस (Paschimbanga Divas) के खास मौके पर राज्य के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने बंगाल की समृद्ध विरासत को नमन करते हुए कहा, "मैं पश्चिम बंगाल की प्रगति और वहां के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं." प्रधानमंत्री ने देश के इतिहास, साहित्य, कला और विज्ञान में बंगाल के योगदान को रेखांकित किया. उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई संदेश साझा किया. यह भी पढ़ें: PM Kisan 23rd Installment: आज पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, जानें गुजरात समेत देश भर के किसानों को क्या मिलेगा

भारत का अभिन्न अंग बने रहने में डॉ. मुखर्जी का अमूल्य योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में 20 जून की ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज का दिन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन यह सुनिश्चित हुआ था कि पश्चिम बंगाल भारत का एक अभिन्न अंग बना रहेगा.

प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मोड़ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका को याद करते हुए कहा, "इस निर्णय को सफल बनाने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका अमूल्य थी. इस वर्ष, 2026 में, हम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं." पीएम मोदी ने आगे विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी.

पीएम मोदी ने पश्चिमबंगा दिवस की शुभकामनाएं दीं

Warm greetings to my sisters and brothers of West Bengal on the occasion of Paschimbanga Divas. This day celebrates a state that has profoundly shaped India's history through its contributions to diverse areas be it literature, music, art, spirituality, science, trade and… — Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2026

राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र निर्माण में बंगाल की भूमिका

बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस राज्य ने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक सुधार जैसे विविध क्षेत्रों में अपने योगदान के माध्यम से भारत के इतिहास को गहराई से आकार दिया है. बंगाल ने समय-समय पर देश की राष्ट्रीय चेतना को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने महापुरुषों को किया नमन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र निर्माण में बंगाल के ऐतिहासिक संघर्षों को याद किया. उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण (रिनेसां) तक में बंगाल का योगदान उल्लेखनीय रहा है. यह संस्कृति, आध्यात्मिकता, ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध भूमि है.

अमित शाह ने अपने संदेश में कहा, "स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की यह भूमि अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी विरासत और गौरव को पुनः प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है." उन्होंने राज्य की जनता की भलाई और सुख-समृद्धि के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना भी की.