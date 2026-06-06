PM Kisan Yojana: जून में क्यों नहीं आएगी 23वीं किस्त? जानें क्या है वजह और कब ट्रांसफर होंगे पैसे

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. यदि आप योजना की अगली यानी 23वीं किस्त (23rd Installment) का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा. इस बार लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की यह किस्त जून महीने में जारी होने की संभावना बेहद कम है. सरकारी नियमों और योजना के अंतराल चक्र (इंटरवल साइकिल) के अनुसार, किसानों को इस राशि के लिए जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है. यह भी पढ़ें: PM Kisan Yojana: जून या जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त, लेकिन 30 जून से पहले निपटा लें ये 2 जरूरी काम वरना रुक जाएगा पैसा

किस्त में देरी की मुख्य वजह: 4 महीने का अंतराल चक्र

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, सरकार द्वारा प्रत्येक किस्त 4-4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में मिलती है.

गौरतलब है कि योजना की पिछली यानी 22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की गई थी, जिसके तहत देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. मार्च के बाद चार महीने का यह समय जून के अंत में पूरा हो रहा है. यही कारण है कि 23वीं किस्त जून के बजाय जुलाई 2026 में जारी होने की पूरी उम्मीद है.

ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए 30 जून तक का समय

किस्त आगे बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण सरकार द्वारा अनिवार्य की गई वार्षिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया है. केंद्र सरकार ने सभी पात्र किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की है.

चूंकि जून के आखिरी दिन तक सत्यापन की प्रक्रिया ही चलेगी, इसलिए यह पूरी तरह साफ है कि सरकार इस समयसीमा के समाप्त होने और डेटा फिल्टर होने के बाद ही अगली किस्त जारी करेगी. जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर या नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं.

कब जारी हो सकती है 23वीं किस्त?

कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों और पिछले रुझानों के अनुसार, जुलाई 2026 के शुरुआती या मध्य सप्ताह में सरकार की ओर से 23वीं किस्त जारी होने की तारीख की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक किसी निश्चित तिथि का ऐलान नहीं किया गया है.