PM Kisan 23rd Instalment: 20 जून को जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें Beneficiary List में अपना नाम

PM Kisan 23rd Instalment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इस दौरान केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेगी.

केंद्र सरकार के अनुसार, इस किस्त का लाभ 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी मिलेगा. वहीं, देशभर में इस अवसर को "PM-Kisan Utsav Diwas" के रूप में मनाया जाएगा.

पश्चिम बंगाल में अकेले 45.35 लाख से अधिक किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलने वाली है. केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने बताया कि फरवरी 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.

PM Kisan Beneficiary List में अपना नाम कैसे चेक करें?

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करके "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं.

यहां "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करें.

अब अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.

इसके बाद "Get Report" बटन पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर गांव के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं.

किस्त पाने के लिए जरूरी हैं ये शर्तें

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 23वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:

e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा होना चाहिए.

आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

बैंक खाते की NPCI मैपिंग अपडेट होनी चाहिए.

भूमि रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज सही एवं सत्यापित होने चाहिए.

यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है.

"Know Your Status" से भी चेक कर सकते हैं जानकारी

किसान PM-Kisan पोर्टल पर उपलब्ध "Know Your Status" सुविधा का उपयोग करके भी आवेदन और दस्तावेज सत्यापन की स्थिति जांच सकते हैं. सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे भुगतान जारी होने से पहले अपनी सभी जानकारियां सत्यापित कर लें.

पश्चिम बंगाल में शुरू होंगी नई कृषि योजनाएं

तारकेश्वर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में AgriStack डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत करेंगे. इसके जरिए किसानों को उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ी सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी.

इसके अलावा राज्य में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) की भी शुरुआत की जाएगी. इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाएं और बेहतर भंडारण व्यवस्था उपलब्ध कराना है.