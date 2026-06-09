Patna Weather Update: बिहार के पटना में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, अगले 24 घंटों में कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

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Patna Weather Update: बिहार में मानसून के आगमन से पूर्व मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में पुरवा और पछुआ हवाओं के मिश्रण के कारण जहां भीषण उमस और लू जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्री-मानसून गतिविधियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 24 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ आंधी-पानी की चेतावनी जारी की है.

पटना में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, डेहरी सबसे गर्म

सोमवार को राजधानी पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. पटना का अधिकतम तापमान तीन डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, रोहतास जिले का डेहरी क्षेत्र 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पूरे प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार को भी अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दक्षिण बिहार के जिलों में शुष्क और अत्यधिक गर्म मौसम का प्रभाव बना रहेगा. सोमवार को पटना के मोकामा और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद छिटपुट वर्षा दर्ज की गई, जिससे हवा में उमस काफी बढ़ गई है.

बक्सर और कैमूर समेत कई जिलों में पारा 40 के पार

प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक बक्सर में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री, कैमूर में 42.4 डिग्री, औरंगाबाद में 41.6 डिग्री और गयाजी में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा शेखपुरा और सिवान के जीरादेई में भी पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

उत्तर बिहार में बारिश और सीमांचल में भारी वर्षा के आसार

एक तरफ जहां दक्षिण बिहार गर्मी की चपेट में है, वहीं उत्तर बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है. किशनगंज के तैयबपुर में सर्वाधिक 62.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा किशनगंज शहर में 42.4 मिमी, अररिया में 37.2 मिमी और जहानाबाद में 20.5 मिमी वर्षा हुई है. मौसम विभाग ने बुधवार को सीमांचल के पांच जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है.

14 जून तक जारी रहेगी मौसम में हलचल

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री-मानसून सीजन के दौरान गर्मी, आंधी, मेघगर्जन और वज्रपात जैसी गतिविधियां मौसम प्रणाली का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं. 10 और 11 जून से इन गतिविधियों में और तेजी आएगी. पटना सहित कई जिलों में तेज हवाओं (50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) के साथ छिटपुट और भारी वर्षा के संकेत हैं. मौसम का यह बदला हुआ रुख आगामी 14 जून तक बने रहने की उम्मीद है.

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