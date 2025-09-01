VIDEO: पुतले की तरह खड़े रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, Shehbaz Sharif की तरफ देखा तक नहीं; अपने दोस्त Putin के साथ बातों में लगे रहे PM Modi

Photo- @erbmjha/X

Modi, Putin Ignores Pakistan PM: चीन में इन दिनों शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक चल रही है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in China), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Putin in China) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (XI Jinping) शामिल हैं. इस बैठक के दौरान नेताओं के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग की बातचीत और उनका मजाकिया अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. दुनिया के ये तीन सबसे शक्तिशाली नेता जब एक साथ मौजूद होते हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी होती हैं. इसी बीच, एक अलग और चर्चित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये भी पढें: VIDEO: PM मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जबरदस्त केमिस्ट्री, वीडियो में देखें ताकतवर नेताओं का दोस्ताना अंदाज

पाकिस्तानी PM को किया नजरअंदाज

Chad Modiji & Putin ignored Shahbaz Sharif like he never existed 😂 Focus on their chemistry which is giving heartburn to Doland Trump🗿🔥 pic.twitter.com/AffRpnl0gQ — BALA (@erbmjha) September 1, 2025

वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि SCO शिखर सम्मेलन के दौरान, जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आपस में बात कर रहे थे, तो वे मुस्कुराते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistani PM Shahbaz Sharif) के सामने से गुजरें. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शहबाज शरीफ उनके पास खड़े हैं, लेकिन मोदी और पुतिन ने उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा.

दोनों नेता मुस्कुराते और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि शहबाज शरीफ एक तरह से उनकी तरफ देखते नजर आए. इसके बावजूद, पुतिन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पलों की चर्चा सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर ही होती है, जबकि यह वैश्विक कूटनीति में अलग-अलग नजरिए का प्रतीक भी बन सकता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो (Viral Video) पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसका मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ''मोदी और पुतिन ने शाहबाज शरीफ को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो कभी थे ही नहीं, उनकी यह केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को और परेशान कर सकती है.'' दूसरे यूजर ने कहा, ''पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कैसा महसूस कर रहे होंगे?'' वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि मोदी और पुतिन दोनों पाकिस्तान और अमेरिका को सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं.