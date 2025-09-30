Pakistan Bomb Blast: क्वेटा में सेना के हेडक्वार्टर के पास जबरदस्त बम धमाका, 10 लोगों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 30 सितंबर : पाकिस्तान के क्वेटा में सेना के हेडक्वार्टर के पास बड़ा बम धमाका हुआ है. धमाके के बाद वहां फायरिंग की जानकारी भी सामने आई. बम धमाके में करीब 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए, इनमें 4 आतंकी बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, कई अन्य घायल हो गए.

यह बम विस्फोट क्वेटा के फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) मुख्यालय के पास एक व्यस्त सड़क पर हुआ. सोशल मीडिया पर धमाके का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर भीषण धमाके की घटना देखी जा सकती है. स्वास्थ्य सचिव मुजीबुर रहमान के हवाले से डॉन अखबार ने बताया कि बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया. रहमान ने कहा, "सभी सलाहकारों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को अस्पतालों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया."

प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के मीडिया समन्वयक डॉ. वसीम बेग के हवाले से कहा, "विस्फोट में घायल हुए 19 लोगों को सिविल अस्पताल के दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग और ट्रॉमा सेंटर लाया गया."

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने क्वेटा विस्फोट की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि घटना के बाद, सुरक्षा बलों ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार आतंकवादियों को मार गिराया. आतंकवादी कायराना हरकतों से देश का मनोबल नहीं गिरा सकते. जनता और सुरक्षा एजेंसियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. हम बलूचिस्तान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं शहीदों के परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं और सर्वोच्च रैंक और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके की निंदा की और सुरक्षाबलों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ अभियान में पाकिस्तान, उसके लोग और उसके सुरक्षा बल विजयी होंगे. बता दें, यह महीने भर में दूसरा बम धमाका है. इससे पहले 2 सितंबर को पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के काफिले के पास भी धमाका हुआ था. ब्लास्ट के दौरान पूर्व सीएम की गाड़ी शाहवानी स्टेडियम की पार्किंग में खड़ी थी.