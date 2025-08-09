5 Pak Fighter Jets Shot Down: भारत ने 'पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट मार गिराए', ऑपरेशन सिंदूर पर एयर फोर्स चीफ AP सिंह का बड़ा खुलासा

भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक AWACS कंट्रोल विमान को मार गिराया था (Photo : X)

भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने आज सुबह एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदoor' के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमान (fighter jets) और एक बड़े विमान को मार गिराया था. यह पहली बार है जब इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में इतनी बड़ी जानकारी सामने आई है.

जिस 'बड़े विमान' को गिराने की बात की गई है, वह एक AWACS (एयरबॉर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) था. यह एक तरह का उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जो आसमान से ही जंग पर नज़र रखता है और लड़ाकू विमानों को निर्देश देता है.

S-400 डिफेन्स सिस्टम ने दिखाया कमाल

वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दे रहे थे. उन्होंने इस शानदार कामयाबी का श्रेय रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया. इसी सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी विमानों को हवा में ही ढेर कर दिया गया.

सबूत भी दिखाए, बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के हुई कार्रवाई

वायुसेना प्रमुख ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय पर हुए हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाईं. तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "आप देख सकते हैं कि हमने कितना सटीक निशाना लगाया. आस-पास की इमारतों को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ है. हमारे पास न केवल सैटेलाइट तस्वीरें थीं, बल्कि हमने स्थानीय मीडिया के जरिए भी अंदर की तस्वीरें हासिल कीं."

क्यों किया गया था 'ऑपरेशन सिंदूर'?

यह 'ऑपरेशन सिंदूर' 7 मई को अंजाम दिया गया था. यह कार्रवाई कुछ हफ्ते पहले पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था.

भारत ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए?

भारतीय वायुसेना (IAF) प्रमुख के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत ने पाकिस्तान के कुल 6 विमानों को मार गिराया था. इनमें 5 लड़ाकू विमान (Fighter Jets) और एक बड़ा AWACS निगरानी विमान शामिल था.

यह AWACS विमान क्या होता है?

AWACS (एयरबॉर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) एक बहुत ही खास विमान होता है, जिसे 'आसमान में सेना की आँख' भी कहते हैं. यह हवा में उड़ते हुए दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन पर नज़र रखता है और अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए निर्देश देता है. इसका गिरना किसी भी देश के लिए एक बड़ा सैन्य नुकसान माना जाता है.

इन विमानों को किस हथियार से मार गिराया गया?

वायुसेना प्रमुख ने इस सफलता का श्रेय रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया है. यह दुनिया के सबसे उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो लंबी दूरी से ही हवाई खतरों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है.

भारत ने यह 'ऑपरेशन सिंदूर' क्यों किया था?

यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. भारत ने इसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों पर हमला किया था.

क्या भारत ने अपने दावों का कोई सबूत दिया है?

हां, वायुसेना प्रमुख ने आतंकी ठिकाने (जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय, बहावलपुर) पर हुए हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाईं. उन्होंने यह भी बताया कि हमले में सिर्फ टारगेट को ही नष्ट किया गया और आस-पास की इमारतों को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ.

इस ऑपरेशन का कुल नतीजा क्या रहा?

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था.