दिल्ली में दो दिन छुट्टी! 27 अक्टूबर को Chhath Puja के लिए सार्वजनिक अवकाश, रविवार और सोमवार बंद रहेंगे सरकारी संस्थान

Delhi Chhath Puja 2025 Holiday: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान 27 अक्टूबर, 2025 को प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने शुक्रवार को इस त्यौहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अवकाश की घोषणा की. सामान्य प्रशासन विभाग (JAD) द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के राज्यपाल ने अवकाश को मंजूरी दे दी है.

अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिहार षष्ठी (Pratihara Shashthi) के अवसर पर 27 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालय और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे.

पाठ्यक्रम में बदलाव के निर्देश

छठ पूजा मुख्य रूप से चार दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें मुख्य अनुष्ठान नहाय-खाय, लोहंडा, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य हैं. दिल्ली में यह अवकाश छात्रों और नागरिकों को स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा.

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को भी अपने पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि छात्र छठ पूजा कार्यक्रमों में भाग ले सकें.

छठ पूजा के लिए अन्य राज्यों में भी अवकाश

दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों ने भी छठ पूजा के लिए अवकाश घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 26 से 29 अक्टूबर तक, बिहार में 26 से 28 अक्टूबर तक, जबकि पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 27 अक्टूबर को अवकाश रहेगा.

सभी राज्यों में सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे ताकि लोग छठ पूजा अनुष्ठानों में भाग ले सकें.