दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगा ठंड का कहर, आने वाले दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान

Representational Image | PTI

दिल्ली में सर्दी अब धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है. उत्तरी दिशाओं से लगातार आ रही ठंडी हवाओं ने राजधानी में ठिठुरन बढ़ा दी है. मंगलवार को दिल्ली ने इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में सामान्य से काफी गिरावट देखी गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है.

वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. राजधानी में आर्द्रता का स्तर 100% से 42% के बीच रहा, जिससे सुबह और देर शाम के समय ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है.

तापमान में तेज गिरावट जारी रहेगी

IMD का कहना है कि अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. गुरुवार को सुबह कोहरे की परत छाई रहने और दोपहर में मौसम साफ रहने की संभावना है.

उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रही ठंड

उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में एकदम से गिरावट दर्ज की जा रही है. पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के अलर्ट जारी होने के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड तेजी से बढ़ने लगी है. इसी के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनने लगी हैं.

दक्षिण भारत में भी मौसम में बड़ा बदलाव

जहां उत्तर भारत ठंड से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण भारत में एक नया मौसमीय सिस्टम सक्रिय हो रहा है. मलक्का जलसंधि के पास बना गहरा दबाव 26 नवंबर तक ‘चक्रवात सेन्यार’ में बदल सकता है. इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.