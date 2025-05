Kashmir Singh Galwaddi Arrested: देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नाभा जेल ब्रेक केस के एक खतरनाक फरार आरोपी कश्मीर सिंह गालवड्डी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. NIA ने इस गिरफ्तारी को मोतिहारी, बिहार पुलिस के सहयोग से अंजाम दिया है. आरोपी पंजाब के लुधियाना जिले का रहने वाला है और साल 2016 में नाभा जेल से फरार होने के बाद से खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था. NIA के मुताबिक, कश्मीर सिंह लंबे समय से विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के संपर्क में था.

वह रिंदा के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों और नेटवर्क फैलाने का काम कर रहा था. यही नहीं, वह देश के अलग-अलग हिस्सों में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल था.

Picture of the arrested accused, Kashmir Singh Galwaddi, shared by the NIA. pic.twitter.com/mfJJOfi8NO

— ANI (@ANI) May 11, 2025