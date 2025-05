कोटा में NEET की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, परीक्षा से ठीक एक रात पहले उठाया दुखद कदम

राजस्थान के कोटा से एक दुखद खबर सामने आई है. NEET की तैयारी कर रही एक नाबालिग लड़की ने परीक्षा से ठीक एक रात पहले खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. ये घटना उस वक्त हुई जब देशभर के लाखों छात्र-छात्राएं NEET UG 2025 की तैयारी में जुटे हैं.

कोटा के थाना प्रभारी (SHO) अरविंद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया. उसके परिवार, दोस्तों और कोचिंग संस्थान से भी पूछताछ की जा रही है.

इधर, NEET UG 2025 की परीक्षा आज यानी 4 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देशभर में आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS जैसे कोर्स में दाखिले के लिए होती है और इसमें हर साल लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं.

Rajasthan | A minor girl, who was preparing for the NEET exam, has died by suicide in Kota. The student hanged herself the night before NEET exam. Police are gathering information to find out the reasons behind the suicide: Arvind Bhardwaj, SHO

