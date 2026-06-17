Kharghar News: नवी मुंबई के खारघर में सोसायटी की बिल्ली को प्लास्टिक की थैली में बंद कर ले गया शख्स, CCTV में VIDEO कैद

Kharghar News: नवी मुंबई के खारघर इलाके से पशु क्रूरता का एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रिहायशी सोसायटी में रहने वाले शख्स ने सोसायटी की एक बिल्ली को कथित तौर पर प्लास्टिक की थैली (पॉलीथिन बैग) में बंद किया और उसे किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ आया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोसायटी के निवासियों में भारी आक्रोश है. निवासियों ने आरोपी के खिलाफ खारघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
यह घटना सोशल मीडिया यूजर आर्यन द्वारा साझा किए गए वीडियो के बाद सार्वजनिक हुई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति बिल्ली को जबरन थैली में डाल रहा है. शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उसी इमारत के फ्लैट नंबर 901 में रहता है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने बिल्ली को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाया है या उसे केवल परिसर से दूर कहीं छोड़ दिया है. यह भी पढ़े: Rajkot Animal Cruelty: राजकोट में बेजुबान के साथ क्रूरता, खंभे से बंधे कुत्ते को लाठियों से पीटा; वीडियो वायरल होने के बाद दो गिरफ्तार
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न्याय की मांग और तलाश जारी
बिल्ली की देखभाल करने वाले और उसे पसंद करने वाले सोसायटी के सदस्यों ने इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया है. सोशल मीडिया पर न्याय की मांग करते हुए एक निवासी ने लिखा कि यह बिल्ली पूरी सोसायटी की चहेती थी और हर कोई उससे बेहद प्यार करता था. फ्लैट 901 के रहने वाले व्यक्ति ने उसके साथ क्रूरता की है.
घटना की जानकारी मिलते ही सोसायटी के तमाम लोग बिल्ली की तलाश में जुट गए हैं. निवासियों का कहना है कि वे अभी भी नहीं जानते कि बिल्ली को कहां फेंका गया है, लेकिन वे उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बेजुबान जानवर के साथ की गई क्रूरता का कानूनी जवाब दिया जाएगा.
रिहायशी सोसायटियों में बढ़ती पशु क्रूरता की चिंताएं
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सोसायटियों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा या सामुदायिक जानवरों के खिलाफ क्रूरता की घटनाएं लगातार चर्चा में हैं. हाल ही में 'जाने तू... या जाने ना' फेम अभिनेत्री मंजरी फड़निस ने भी अपनी सोसायटी के एक सामुदायिक श्वान (Mikey) की बेरहमी से हत्या किए जाने के खिलाफ एक भावुक वीडियो साझा किया था.
अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि उनकी सोसायटी के कुछ सदस्यों ने बेसमेंट में सो रहे श्वान के सिर पर लोहे की रॉड या डंडे से हमला किया और बाद में उसे घसीटकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. खारघर की यह ताजा घटना एक बार फिर आवासीय परिसरों में जानवरों की सुरक्षा और उनके प्रति संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है.