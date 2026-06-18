नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वायुसेना अधिकारी की पत्नी से रेप और जबरन धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी मौलवी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Religious Conversion Case: नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की पत्नी के साथ कथित दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है. शहर के इस बेहद संवेदनशील और बहुचर्चित मामले में यह गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है. आरोपी पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसकी धरपकड़ के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था.

गुप्त सूचना के आधार पर बाहरी इलाके से दबोचा गया आरोपी

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस की एक विशेष टीम को आरोपी मौलवी के ठिकाने के बारे में एक ठोस गुप्त सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नागपुर के बाहरी इलाके में घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है. पुलिस आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि उससे कड़ाई से पूछताछ की जा सके.

क्या है पूरा मामला

यह गंभीर मामला तब प्रकाश में आया जब वायुसेना अधिकारी की पत्नी ने हिम्मत दिखाकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी मौलवी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया. घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी.

बड़े रैकेट की आशंका

इस मुख्य गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है. पुलिस अधिकारी इस बात की भी गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या इस वारदात में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे या यह किसी सुनियोजित बड़े धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा है. पीड़िता के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. इस घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है.