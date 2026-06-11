Mumbai Metro Aqua Line: एक्वा लाइन के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मेट्रो यात्रा के दौरान मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का लाभ
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Mumbai Metro Aqua Line: मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अब इस कॉरिडोर के चुनिंदा हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. Mumbai Metro Line 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-6 को लेकर बड़ा अपडेट; कंजुरमार्ग डिपो के बिना शुरू होगी सेवा, MMRDA ने तैयार किया ये प्लान

मुंबई मेट्रो प्रशासन द्वारा जारी अपडेट के अनुसार, एयरटेल (Airtel) उपयोगकर्ताओं को आरे जेवीएलआर (Aarey JVLR) से बीकेसी (BKC) तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. वहीं वोडाफोन आइडिया (Vi) के ग्राहक आरे जेवीएलआर (Aarey JVLR) से आचार्य अत्रे चौक (Acharya Atre Chowk) तक नेटवर्क सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.

अब तक भूमिगत मेट्रो मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की सीमित उपलब्धता यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई थी. लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री यात्रा के दौरान भी अपने मोबाइल फोन का आसानी से उपयोग कर सकेंगे.

मुंबई मेट्रो ने कहा है कि एक्वा लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री अब इन सेक्शनों में निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं. आने वाले समय में अन्य नेटवर्क ऑपरेटरों और अतिरिक्त स्टेशनों तक भी इस सुविधा का विस्तार किया जा सकता है. यह कदम यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और डिजिटल रूप से कनेक्टेड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.