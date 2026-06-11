Mumbai Metro Aqua Line: एक्वा लाइन के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मेट्रो यात्रा के दौरान मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का लाभ

Mumbai Metro Aqua Line: मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. अब इस कॉरिडोर के चुनिंदा हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. Mumbai Metro Line 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-6 को लेकर बड़ा अपडेट; कंजुरमार्ग डिपो के बिना शुरू होगी सेवा, MMRDA ने तैयार किया ये प्लान
मुंबई मेट्रो प्रशासन द्वारा जारी अपडेट के अनुसार, एयरटेल (Airtel) उपयोगकर्ताओं को आरे जेवीएलआर (Aarey JVLR) से बीकेसी (BKC) तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. वहीं वोडाफोन आइडिया (Vi) के ग्राहक आरे जेवीएलआर (Aarey JVLR) से आचार्य अत्रे चौक (Acharya Atre Chowk) तक नेटवर्क सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.
🚨 Passenger Update:
Mobile network services are now available on #AquaLine:
🔹 Airtel: Aarey JVLR to BKC
🔹 Vi: Aarey JVLR to Acharya Atre Chowk
Passengers can access mobile connectivity during their journey on these sections of the corridor.
🚨प्रवाशांसाठी सूचना:
मोबाईल…
— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) June 10, 2026
अब तक भूमिगत मेट्रो मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की सीमित उपलब्धता यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई थी. लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री यात्रा के दौरान भी अपने मोबाइल फोन का आसानी से उपयोग कर सकेंगे.
मुंबई मेट्रो ने कहा है कि एक्वा लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री अब इन सेक्शनों में निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं. आने वाले समय में अन्य नेटवर्क ऑपरेटरों और अतिरिक्त स्टेशनों तक भी इस सुविधा का विस्तार किया जा सकता है. यह कदम यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और डिजिटल रूप से कनेक्टेड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.