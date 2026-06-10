Mumbai Mayor Ritu Tawde Bomb Threat: मुंबई की मेयर रितु तावड़े को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी मुंबई पुलिस

Mayor Ritu Tawde

Mumbai Mayor Ritu Tawde Bomb Threat: मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब नवनिर्वाचित मुंबई मेयर रितु तावड़े को एक धमकी भरा ईमेल मिला. इस ईमेल में मेयर के आधिकारिक वाहन और उनके केबिन को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है. धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं और बीएमसी मुख्यालय में एक बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया गया.

गाड़ी और ऑफिस उड़ाने की धमकी

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मेयर रितु तावड़े को भेजे गए इस ईमेल में विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर उनकी कार और बीएमसी स्थित उनके कार्यालय कक्ष को नष्ट करने की बात कही गई है. धमकी भरा संदेश मिलते ही मेयर कार्यालय ने तुरंत इसकी सूचना मुंबई पुलिस को दी. इसके तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रतिक्रिया टीम का गठन किया गया. यह भी पढ़े: Delhi-Punjab Bomb Threats: दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों और पंजाब के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बीच एजेंसियां जांच में जुटी

मेयर रितु तावड़े को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Mumbai, Maharashtra: Mumbai Mayor received a threatening email warning of bomb attacks on her car and office cabin. The email also mentioned the CM Office, Mayor’s Office, and the BSE office. Police and security agencies have launched an investigation and are working to identify… pic.twitter.com/OhyazHZXTn — IANS (@ians_india) June 10, 2026

बम निरोधक दस्ते ने की सघन तलाशी

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) और स्थानीय पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती बीएमसी मुख्यालय पर की गई है. सुरक्षा बलों ने पूरे नगर निगम भवन, मेयर के केबिन और परिसर में खड़ी गाड़ियों की सघन तलाशी ली. एहतियात के तौर पर पूरे बीएमसी मुख्यालय को कड़ी सुरक्षा निगरानी में रखा गया है और आने-जाने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया पर पत्र वायरल

इस घटना के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पत्र भी तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह पत्र इसी धमकी से जुड़ा हुआ है. हालांकि, पुलिस और साइबर सेल की टीमें इस वायरल पत्र की प्रामाणिकता की जांच कर रही हैं कि यह वास्तव में आरोपी द्वारा भेजा गया है या किसी की शरारत है.

पुलिस की जांच तेज

मुंबई पुलिस की साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की टीमें इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि यह ईमेल किस आईपी एड्रेस (IP Address) से और कहां से भेजा गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर की सुरक्षा और जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीएमसी मुख्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.