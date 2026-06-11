MMRDA Launches ‘Public Transport Day’: एमएमआरडीए ने बीकेसी में शुरू किया ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’, हर शुक्रवार लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील

एमएमआरडीए (Photo Credit: X Formerly Twitter)

MMRDA Launches ‘Public Transport Day’: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में हर शुक्रवार को ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ के रूप में मनाने का फैसला किया है. इस नई पहल का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन के साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. ‘बीकेसी वीकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ पहल के तहत बीकेसी में काम करने वाले कर्मचारियों से निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने या कारपूलिंग का विकल्प चुनने की अपील की गई है. मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक कम करने के लिए MMRDA की नई पहल शुरू, 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा; जानें कैसे

एमएमआरडीए के महानगरीय आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने बताया कि यह पहल पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे किसी नियम के रूप में नहीं बल्कि जनभागीदारी अभियान के तौर पर शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन मिला है और इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना तथा स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है.

डॉ. मुखर्जी ने कहा कि बीकेसी में रहने या काम करने वाले नागरिकों को बस, मुंबई मेट्रो, कारपूलिंग या पैदल चलने जैसे विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On MMRDA employees using public transport every Friday under the BKC Weekly Public Transport Day initiative, MMRDA Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee says, “…It was unanimously decided that Friday should be observed as 'Public Transport… pic.twitter.com/ThZt1Nlgf2 — ANI (@ANI) June 10, 2026

शुरुआती प्रतिक्रिया उत्साहजनक

एमएमआरडीए के अनुसार इस पहल को शुरुआती स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले सप्ताहों में सामने आएगा. अधिकारियों का मानना है कि अगले शुक्रवार को लोगों की भागीदारी और यात्रा के तौर-तरीकों में बदलाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा.

अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और बीकेसी जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम बनेगा.

शहरी परिवहन में व्यवहार परिवर्तन पर जोर

‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे’ पहल एमएमआरडीए के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत लोगों को मेट्रो, बस और साझा परिवहन सेवाओं जैसे सार्वजनिक साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यदि लोग लंबे समय तक ऐसे उपायों को अपनाते हैं तो इससे मुंबई में वायु गुणवत्ता और यातायात प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है.