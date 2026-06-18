Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्र में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, IMD का पूर्वानुमान, 24-25 जून से बारिश होने की उम्मीद

(Photo Credits File)

Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की प्रगति पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह ठहर गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बड़े पैमाने पर अनुकूल मौसम संबंधी प्रणालियों (Meteorological Conditions) के न होने के कारण मॉनसून राज्य के बाकी हिस्सों में आगे नहीं बढ़ सका है. मौसम विभाग के न्यूमेरिकल वेदर गाइडेंस (Numerical Weather Guidance) के संकेतों के अनुसार, कोंकण बेल्ट और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 24 और 25 जून 2026 के आसपास ही बारिश की गतिविधियों में दोबारा तेजी आने की संभावना है.

8 जून के बाद से थमी मॉनसून की रफ्तार

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 8 जून 2026 को दक्षिण कोंकण के कुछ हिस्सों और उससे सटे दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में सामान्य गति से प्रवेश किया था. इसके बाद से हवाओं का रुख कमजोर पड़ने और नमी के प्रवाह में कमी आने के कारण मॉनसून की उत्तरी सीमा (Northern Limit of Monsoon) आगे नहीं खिसक सकी है. इस ठहराव की वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को भीषण उमस और चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, 18 June 2026: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

ANI पोस्ट:

IMD issues a press release on the delay in the advancement of the Southwest Monsoon over Maharashtra due to the absence of favourable large-scale meteorological conditions IMD says, "Southwest Monsoon advanced over parts of South Konkan and adjoining areas of South Madhya… — ANI (@ANI) June 18, 2026

कमजोर प्रणालियों के चलते टली भारी बारिश

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ऐसी कोई मजबूत मौसमी प्रणाली सक्रिय नहीं है जो मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर धकेल सके. अगले 4 से 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जो कि वास्तविक मॉनसून की बारिश के मुकाबले काफी कम होंगी. तटीय और मैदानी इलाकों में नमी का स्तर ऊंचा रहने से दिन के समय बेचैनी बढ़ने की आशंका जताई गई है.

24 जून से कोंकण बेल्ट में सुधरेंगे हालात

राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के कंप्यूटर मॉडल आने वाले हफ्ते में बदलाव के संकेत दे रहे हैं. 24 और 25 जून के आसपास अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाएं मजबूत हो सकती हैं, जिससे कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है. मौसम विभाग (IMD) की टीमें वर्तमान स्थिति और सिनाप्टिक स्थितियों (Synoptic Conditions) पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि समय पर जिलावार चेतावनी जारी की जा सके.