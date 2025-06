Kolkata FF Result for June 11, 2025 OUT: कोलकाता फटाफट 11 जून का रिजल्ट जारी, देखें आज का विनिंग का नंबर

Kolkata FF Result for June 11, 2025 Declared, See Winning Numbers and Result Chart of Lottery Games Like Satta Matka: कोलकाता FF फटाफट एक बेहद लोकप्रिय और तेजी से खेला जाने वाला लॉटरी गेम है, जो खासतौर पर कोलकाता शहर में चर्चित है. यह गेम अनुमान और किस्मत पर आधारित होता है, जहां खिलाड़ी सही नंबर का अंदाजा लगाकर बड़ी राशि जीतने की उम्मीद रखते हैं. हर दिन इस खेल के 8 राउंड होते हैं (सोमवार से शनिवार तक), जबकि रविवार को केवल 4 राउंड खेले जाते हैं. आज 11 जून 2025 के लिए पहले राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

आप कोलकाता FF फटाफट के सभी राउंड्स का रिजल्ट वेबसाइट्स kolkataff.tv और kolkataff.in पर देख सकते हैं. इन वेबसाइट्स पर हर राउंड का लाइव अपडेट और चार्ट उपलब्ध होता है.

यहां देखें, आज के सभी राउंड के परिणाम

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 358 Kolkata FF 6

खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

यह खेल पूरी तरह अनुमान और जोखिम पर आधारित है. इसे केवल कोलकाता में रहकर ही वैध रूप से खेला जा सकता है. खेल में जितना जल्दी पैसा मिल सकता है, उतना ही तेज नुकसान का भी खतरा है. ज्यादा खेलना लत में बदल सकता है और यह आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य से दी गई है।.हम लॉटरी या जुए का समर्थन नहीं करते. किसी भी प्रकार की लॉटरी, सट्टा या अनुमान आधारित खेल में भाग लेने से पहले जोखिमों को पूरी तरह समझें और सावधानी बरतें.