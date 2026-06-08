Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम राज्य लॉटरी डियर लीजेंड मंडे के परिणाम आज शाम 6 बजे घोषित होंगे नतीजे, यहां देखें विजेताओं की सूची

Sikkim State Lottery Result

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम राज्य लॉटरी विभाग द्वारा आज यानी 8 जून 2026 को शाम 6 बजे 'डियर लीजेंड मंडे' (Dear Legend Monday) साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं. इस बेहद लोकप्रिय लॉटरी ड्रा में हिस्सा लेने वाले देश भर के हजारों प्रतिभागी आधिकारिक नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गंगटोक से ड्रा की प्रक्रिया पूरी होते ही भाग्यशाली विजेताओं की आधिकारिक सूची ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी. टिकट धारक अपने टिकट नंबरों का मिलान लाइव घोषणा के साथ कर सकते हैं.

'डियर लीजेंड मंडे' का मुख्य आकर्षण

सिक्किम राज्य लॉटरी की यह मंडे वीकली सीरीज देश के सबसे पसंदीदा लॉटरी खेलों में से एक मानी जाती है. इस खेल का सबसे बड़ा आकर्षण इसका पहला इनाम है, जो पूरे 1 करोड़ रुपये का होता है. यही वजह है कि हर हफ्ते बड़ी संख्या में लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसके टिकट खरीदते हैं. यह भी पढ़े: Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम राज्य लॉटरी ‘डियर लीजेंड मंडे’ के नतीजे आज शाम 6 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विनर लिस्ट लाइव

पहले बंपर पुरस्कार के अलावा, विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत कई अन्य छोटे और सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं. इससे प्रतिभागियों के पास इनाम जीतने के कई अलग-अलग अवसर होते हैं.

कैसे चेक करें लाइव परिणाम?

शाम 6 बजे ड्रा शुरू होते ही विजेता नंबरों की घोषणा लाइव की जाएगी. प्रतिभागी आधिकारिक रिजल्ट शीट के माध्यम से अपने नंबरों की पुष्टि कर सकते हैं.

प्रतिभागी सिक्किम राज्य लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत लॉटरी संबाद पोर्टल्स पर जा सकते हैं.

इसके बाद 'Dear Legend Monday' रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड की जा सकती है.

आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित होने तक सभी टिकट धारकों को अपने मूल टिकट सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

अन्य महत्वपूर्ण ड्रा

इससे पहले आज दोपहर 1 बजे नगालैंड राज्य लॉटरी विभाग द्वारा 'डियर राइज मंडे' (Dear Rise Monday) का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें टिकट संख्या 74K 33607 ने 1 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीता है. इसके अलावा, सिक्किम विभाग द्वारा आज ही शाम 4 बजे 'लाभलक्ष्मी ब्लिस मंडे' (Labhlaxmi Bliss Monday) का भी ड्रा आयोजित किया गया, जिसका पहला इनाम (10,000 रुपये) टिकट नंबर 2268 के नाम रहा.

विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा हमेशा यह हिदायत दी जाती है कि लोग केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत विक्रेताओं से ही लॉटरी टिकट खरीदें. इसके साथ ही, वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से खेलने की सलाह दी जाती है. आधिकारिक घोषणा पूरी होते ही सभी श्रेणियों के विजेता नंबरों की पूरी सूची यहां अपडेट कर दी जाएगी.