PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, लाभार्थी 30 जून तक जरूर करा लें e-KYC, वरना रुक जाएगी अगली किस्त

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PM Kisan Yojana Update: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हजारों किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है. जिला कृषि विभाग ने योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे आगामी 30 जून 2026 तक इसे हर हाल में पूरा करा लें. इस समयसीमा के भीतर वेरिफिकेशन न कराने वाले किसानों की आगामी सम्मान निधि की किस्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा

लापरवाही पर स्वतः ही अपात्र घोषित होंगे लाभार्थी