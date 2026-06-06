Mumbai Local Mega Block: मुंबई में रविवार, 7 जून 2026 को रहेगा मेगा ब्लॉक; वेस्टर्न और हार्बर लाइन के यात्री परेशान, जानें ट्रेनों का शेड्यूल

मुंबई लोकल (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 6 जून: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा (Local Train Services) इस रविवार को आंशिक रूप से प्रभावित रहने वाली है. मध्य और पश्चिम रेलवे (Central and Western Railways) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार, 7 जून 2026 को मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर मेगा ब्लॉक (Mega Block) और जंबो ब्लॉक संचालित किया जाएगा. यह ब्लॉक मुख्य रूप से वेस्टर्न और हार्बर लाइनों को प्रभावित करेगा। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटरियों की मरम्मत, सिग्नलिंग प्रणाली की जांच और ओवरहेड उपकरणों के आवश्यक रखरखाव के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है. प्रभावित रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. यह भी पढ़ें: CR Railway Mumbai Local Mega Block: सेंट्रल और हार्बर लाइन पर 31 मई को रहेगा मेगा ब्लॉक, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रेनों का शेड्यूल

हार्बर लाइन: साढ़े पांच घंटे बंद रहेंगी सेवाएं

हार्बर लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को रविवार को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से बांद्रा/चूनाभट्टी अप और डाउन हार्बर लाइनों पर सुबह 11:10 बजे से शाम 4:40 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा।

डाउन हार्बर लाइन: सीएसएमटी (CSMT) से सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए छूटने वाली सेवाएं पूरी तरह निलंबित रहेंगी. इसके अलावा, सीएसएमटी से सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बांद्रा और गोरेगांव के लिए जाने वाली डाउन ट्रेनें भी नहीं चलेंगी.

सीएसएमटी (CSMT) से सुबह 11:16 बजे से शाम 4:47 बजे तक वाशी, बेलापुर और पनवेल के लिए छूटने वाली सेवाएं पूरी तरह निलंबित रहेंगी. इसके अलावा, सीएसएमटी से सुबह 10:48 बजे से शाम 4:43 बजे तक बांद्रा और गोरेगांव के लिए जाने वाली डाउन ट्रेनें भी नहीं चलेंगी. अप हार्बर लाइन: पनवेल, बेलापुर और वाशी से सुबह 9:53 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक सीएसएमटी के लिए प्रस्थान करने वाली सभी अप सेवाएं बंद रहेंगी. वहीं, गोरेगांव और बांद्रा से सुबह 10:45 बजे से शाम 5:13 बजे तक सीएसएमटी आने वाली लोकल ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी.

वेस्टर्न लाइन: चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल के बीच 5 घंटे का जंबो ब्लॉक

पश्चिम रेलवे (Western Railway) द्वारा रविवार को चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप और डाउन स्लो (धीमी) लाइनों पर सुबह 10:35 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक 5 घंटे का जंबो ब्लॉक लिया जाएगा.

रूट डायवर्जन: ब्लॉक की अवधि के दौरान सभी धीमी गति की लोकल ट्रेनों को चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल के बीच फास्ट (तेज) लाइनों पर चलाया जाएगा.

ब्लॉक की अवधि के दौरान सभी धीमी गति की लोकल ट्रेनों को चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल के बीच फास्ट (तेज) लाइनों पर चलाया जाएगा. ट्रेनें रद्द और शॉर्ट-टर्मिनेट: इस दौरान कुछ अप और डाउन उपनगरीय ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी. इसके अलावा, चर्चगेट की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा और दादर स्टेशनों पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट (यात्रा समाप्त) कर वहीं से वापस रिवर्स संचालित किया जाएगा.

सेंट्रल, ट्रांसहार्बर और उरण लाइन पर राहत

इस रविवार को मध्य रेलवे की मुख्य लाइन (Central Line) के यात्रियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस रूट पर कोई मेगा ब्लॉक घोषित नहीं किया गया है और यहाँ लोकल ट्रेनें अपने सामान्य शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगी.

इसी प्रकार, ठाणे-वाशी/पनवेल ट्रांसहार्बर लाइन (Transharbour Line) और उरण लाइन (Uran Line) पर भी कोई ब्लॉक नहीं रहेगा, जिससे इन रूटों पर परिचालन पूरी तरह से अप्रभावित और सामान्य रहेगा. वेस्टर्न और हार्बर लाइन के यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए स्टेशनों पर होने वाली घोषणाओं और आधिकारिक अपडेट्स को देखने की सलाह दी गई है.