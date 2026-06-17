Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहनों के खाते में पैसे आने शुरू, खाते में पैसा आया है या नहीं? ऐसे करें बैलेंस चेक

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Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी और बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली 1,500 रुपये की मासिक किस्त को महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है. यह राशि सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जा रही है. हालांकि, इस बार केवल उन्हीं महिलाओं को पैसा मिल रहा है जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और जो सरकार के नए पात्रता मानकों पर खरी उतरी हैं.

सरकार ने कड़े किए नियम, 80 लाख से ज्यादा लाभार्थी बाहर

इस बार किस्त जारी करने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने लाभार्थियों की सूची की गहन समीक्षा की है. ई-केवाईसी अभियान पूरा होने और आयकरदाता (Income Tax Payers) तथा चार पहिया वाहन मालिकों के डेटाबेस से मिलान करने के बाद करीब 80 लाख अपात्र महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं.

अकेले नागपुर जिले में लगभग 1 लाख और अमरावती जिले में 33,000 से अधिक महिलाओं को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया था, उनसे पैसे की वसूली भी की जाएगी.

आपके खाते में पैसा आया या नहीं? ऐसे करें बैलेंस चेक

चूंकि सरकार योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेजती है, इसलिए लाभार्थी महिलाएं घर बैठे नीचे दिए गए तरीकों से अपना बैलेंस चेक कर सकती हैं:

बैंक पासबुक अपडेट कराएं: सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पर जाकर अपनी पासबुक प्रिंट करवाएं.

एसएमएस (SMS) अलर्ट देखें: यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है, तो राशि क्रेडिट होने पर बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज को अपने फोन पर चेक करें.

मिस्ड कॉल या नेट बैंकिंग: आप अपने संबंधित बैंक के टोल-फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी खाते का बैलेंस जान सकती हैं.

आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

यदि बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, तो लाभार्थी महिला आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति (Payment Status) की जांच कर सकती है. इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है:

सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए 'आवेदक लॉगिन' (Applicant Login) विकल्प पर क्लिक करें. अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करें. लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर 'Applications Made Earlier' या स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें. यहां आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत (Approved) है या लंबित (Pending), और आपकी ई-केवाईसी स्थिति क्या है.

पैसा न आने की मुख्य वजहें और समाधान

यदि आपके खाते में अभी तक 1,500 रुपये की किस्त नहीं आई है, तो इसके पीछे दो मुख्य तकनीकी कारण हो सकते हैं. पहला कारण आपका आधार कार्ड बैंक खाते से सीड (Aadhaar-Bank Seeding) न होना है, जिसके बिना डीबीटी (DBT) पेमेंट फेल हो जाता है.

दूसरा कारण ई-केवाईसी का अधूरा होना हो सकता है. यदि आपका आवेदन पूरी तरह सही है और तकनीकी कारणों से पैसा अटका है, तो प्रशासन द्वारा री-वेरिफिकेशन के बाद रुकी हुई राशि खाते में भेज दी जाएगी. किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग के नजदीकी कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकती हैं.