Kerala Lottery Result Today: केरल समृद्धि SM-60 लॉटरी के नतीजे आज दोपहर 3 बजे होंगे जारी, यहां देखें विजेताओं की सूची LIVE

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala State Lotteries) आज, 21 जून 2026 को अपनी बेहद लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'समृद्धि SM-60' (Samrudhi SM-60) के परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस लॉटरी का लाइव ड्रॉ आज दोपहर ठीक 3:00 बजे शुरू होगा, जिसके तुरंत बाद भाग्यशाली विजेताओं के नंबरों की घोषणा कर दी जाएगी. आज की लॉटरी में भाग्य आजमाने वाले सभी प्रतिभागी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाइव नतीजों को देख सकते हैं.

दोपहर 3 बजे गोरकी भवन से होगा लाइव प्रसारण

समृद्धि SM-60 साप्ताहिक लॉटरी का लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित 'गोरकी भवन' (Gorky Bhavan) में आयोजित किया जा रहा है. लॉटरी विभाग के अधिकारियों और जजों के एक पैनल की देखरेख में दोपहर 3:00 बजे से ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू होगी. जैसे-जैसे मशीन से भाग्यशाली नंबर निकलेंगे, उन्हें आधिकारिक वेबसाइटों पर तुरंत अपडेट किया जाएगा. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: धनलक्ष्मी DL-57 साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज 3 बजे होगा जारी, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

लॉटरी टिकट धारक दोपहर 3:00 बजे से अपने नंबरों का मिलान करने के लिए इन आधिकारिक पोर्टल्स पर नजर रख सकते हैं:

statelottery.kerala.gov.in

keralalotteries.info

keralalotteryresult.net

विजेता को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का बंपर इनाम

केरल सरकार द्वारा संचालित इस समृद्धि लॉटरी के तहत आज कई बड़े नकद पुरस्कार दिए जाने हैं. इस हफ्ते की पुरस्कार राशि और उसकी संरचना इस प्रकार निर्धारित की गई है:

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (INR 1 Crore)

द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये (INR 30 Lakh)

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये (INR 5 Lakh)

इन मुख्य इनामों के अलावा, कई विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prizes) भी दिए जाएंगे, जिसकी पूरी सूची पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में शाम तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

पुरस्कार का दावा करने के जरूरी नियम

लॉटरी विभाग ने टिकट धारकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल सोशल मीडिया या अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा न करें. दोपहर 3:00 बजे के बाद घोषित होने वाले परिणामों की अंतिम पुष्टि केरल सरकार के आधिकारिक राजपत्र (Kerala Government Gazette) से जरूर करें.

नियमों के मुताबिक, यदि आपका नंबर विजेता सूची में आता है, तो आपको परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने मूल टिकट और वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) के साथ लॉटरी निदेशालय में संपर्क करना होगा. पुरस्कार राशि का भुगतान केवल पूरी तरह सुरक्षित और वैध टिकटों पर ही किया जाएगा.