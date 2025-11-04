Jharkhand: लोहरदगा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, दोनों नाबालिग आरोपी सुधार गृह भेजे गए

रांची, 4 नवंबर : झारखंड (Jharkhand) के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) की घटना सामने आई है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग किशोरों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा. पुलिस के अनुसार, छात्रा लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है. वह पढ़ाई के सिलसिले में लोहरदगा शहर में किराए के मकान में रह रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान दो लड़कों से हुई. आरोप है कि दोनों उसे बहला-फुसलाकर 29 अक्टूबर को अपने साथ लोहरदगा के पास बगड़ू थाना क्षेत्र में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही, छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो उसे जान से मार डालेंगे.

इसके बाद 31 अक्टूबर को भी दोनों छात्रों ने धमकी देकर पीड़िता को अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया. नाबालिग जब देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने सदर थाने को सूचना दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी, इसी बीच दोनों लड़के छात्रा को सदर थाना के समीप ले जाकर छोड़कर फरार हो गए. दोनों आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के मोबाइल फोन से सिम कार्ड भी निकाल लिया था.

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग के बयान पर एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा. मंगलवार को दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. पीड़िता छात्रा और दोनों आरोपी अलग-अलग समुदाय के हैं. इस घटना को लेकर लोग आक्रोशित हैं. लोहरदगा के एसपी ने कहा कि नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया. आरोपितों को बाल सुधार गृह भेजा गया है. छात्रा की मेडिकल जांच कराई जा रही है.