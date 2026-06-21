8th Pay Commission Calculator: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, वरिष्ठ कर्मचारियों को मिल सकता है 93 लाख रुपये तक का एरियर, जानें फिटमेंट फैक्टर और नया गणित

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

8th Pay Commission Calculator: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे शीर्ष स्तर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. विभिन्न संभावित फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों को नए वेतनमान के लागू होने पर 93 लाख रुपये तक का भारी-भरकम एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है. वेतन आयोग इस समय कर्मचारी संगठनों और पेंशनर निकायों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है. इसी कड़ी में अगली महत्वपूर्ण संयुक्त परामर्शदात्री बैठक 22 और 23 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने जा रही है, जिसमें वेतन संरचना और भत्तों को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा बंपर वित्तीय लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, एरियर की यह बड़ी राशि मुख्य रूप से लेवल 15 से लेकर लेवल 18 (Level 15 to Level 18) के तहत आने वाले शीर्ष अधिकारियों और नौकरशाहों को मिलेगी. इस ब्रैकेट में 30 से 35 वर्षों की सेवा का अनुभव रखने वाले अतिरिक्त सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, महानिदेशक (DG) और भारत के कैबिनेट सचिव जैसे सर्वोच्च पद शामिल हैं.

चूंकि नए वेतन आयोग की तकनीकी शुरुआती तारीख 1 जनवरी 2026 है और इसके वास्तविक क्रियान्वयन (Implementation) में अगस्त 2027 तक का समय लग सकता है, इसलिए कर्मचारियों को लगभग 20 महीनों का एरियर दिया जाएगा. यह बकाया राशि 36.44 लाख रुपये से शुरू होकर 93 लाख रुपये तक जा सकती है.

फिटमेंट फैक्टर की भूमिका और वेतन का नया गणित

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है, जिसे 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है. वर्तमान में कई गुणांकों पर विचार किया जा रहा है, जिससे एरियर का गणित इस प्रकार बदल सकता है:

2.0 फिटमेंट फैक्टर पर: लेवल 15 के अधिकारी (वर्तमान मूल वेतन 1,82,200 रुपये) का नया वेतन 3,64,400 रुपये हो जाएगा. इससे उन्हें 20 महीनों में कुल 36.44 लाख रुपये का एरियर मिलेगा. वहीं, लेवल 18 पर मौजूद कैबिनेट सचिव को 50 लाख रुपये का एरियर मिलेगा.

2.28 फिटमेंट फैक्टर पर: इस गुणांक के लागू होने पर लेवल 15 के अधिकारियों का एरियर बढ़कर 46.64 लाख रुपये और लेवल 18 के अधिकारियों के लिए 64 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा.

उच्चतर गुणांक (2.57 या 2.86) पर: यदि कर्मचारी संगठनों की मांग पर आयोग 2.57 या 2.86 जैसे उच्च फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों का अधिकतम एरियर 93 लाख रुपये या उससे भी अधिक हो सकता है.

क्या है संभावित टाइमलाइन और बैकग्राउंड?

केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन करते हुए इसे अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी थी. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने और केंद्रीय कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने में अतिरिक्त तीन से छह महीने का समय लग जाता है.

यही कारण है कि अगस्त 2027 के आसपास इसे जमीन पर लागू किया जा सकता है, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा. कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हालांकि यह वित्तीय मॉडल पूरी तरह तार्किक हैं, लेकिन अंतिम आंकड़े तभी साफ होंगे जब आयोग अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सौंपेगा और केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर लगाएगी.