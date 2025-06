India Evacuates Students From Iran: जंग के बीच ईरान से भारतीयों की वापसी जारी, 280 से ज़्यादा छात्र आज दिल्ली पहुंचेंगे

India Evacuates Students From Iran: पश्चिम एशिया में हालात भले ही तनावपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के मिशन पर डटी हुई है. इसी सिलसिले में, आज ईरान के मशहद शहर से 280 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को लेकर महान एयर (Mahan Air) की एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है.

यह फ्लाइट आज शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. इस फ्लाइट में जो छात्र वापस आ रहे हैं, उनमें 200 से ज़्यादा छात्र कश्मीर के रहने वाले हैं.

India evacuation from Iran continues despite West Asia crisis widening

Mahan Air flight leaves Mashhad, Iran, with over 280 Indian students, including more than 200 Students from Kashmir. Flight is scheduled to land at Delhi Airport at 4:30 PM today

