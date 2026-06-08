INDIA Bloc Meeting: अंदरूनी खींचतान के बीच दिल्ली में आज जुटेंगे INDIA गठबंधन के नेता; DMK बैठक से दूर, लेफ्ट पार्टियां भी नाराज

इंडिया गठबंधन (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस): देश के प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन 'INDIA' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) (Indian National Developmental Inclusive Alliance) की आज सोमवार को नई दिल्ली (New Delhi) में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में गठबंधन में शामिल 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है. हालांकि, यह बैठक एक ऐसे नाजुक मोड़ पर बुलाई गई है जब इस गठबंधन के भीतर आपसी खींचतान और आंतरिक मतभेद गहराते जा रहे हैं. दक्षिण भारत (South India) से गठबंधन के बेहद मजबूत स्तंभ माने जाने वाले दल द्रमुक (DMK) ने इस बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली है, जबकि वामपंथी दलों (Left Parties) ने भी गठबंधन के भीतर हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों पर खुलकर असंतोष व्यक्त किया है. यह भी पढ़ें: INDIA Bloc Meeting: मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, जानें कौन-कौन सी विपक्षी पार्टियां होंगी शामिल

'INDIA जनबंधन' बैठक का एजेंडा और भावी रणनीति

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने वाली इस बैठक को 'INDIA जनबंधन' बैठक का नाम दिया गया है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य गठबंधन के भविष्य की दिशा तय करना है.

बैठक के दौरान मुख्य रूप से वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए शुरुआती रोडमैप तैयार करने, घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ साझा राष्ट्रीय मुद्दों पर एक मजबूत राजनीतिक रणनीति बनाने को लेकर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

अनुपस्थिति पर कांग्रेस की सफाई; ममता बनर्जी होंगी शामिल

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भले ही कुछ दल अपने अपरिहार्य कारणों से इस विशिष्ट बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने के मामले में पूरी तरह गठबंधन के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा, "कुछ पार्टियों ने अपने निजी कारणों से इस बैठक में आने में असमर्थता जताई है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने कड़े रुख और समर्थन की बात को दोहराया है".

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विशेष आग्रह और घटक दलों के बीच आपसी चर्चा के बाद आयोजित की जा रही है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी इस बैठक में भाग लेने के लिए विशेष रूप से दिल्ली पहुंच रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए कहा कि इस गठबंधन की असली ताकत इसकी विविधता में है और सभी दल साझा उद्देश्य व स्पष्ट इरादे के साथ एकजुट हैं.

विपक्ष के निशाने पर सरकार की नीतियां

एजेंडे की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल कई मोर्चों पर सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करने के लिए पूरी तरह एकजुट हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

देश के करोड़ों नागरिकों से उनके मताधिकार छीनने वाले कथित प्रयास.

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाना और संविधान पर प्रहार.

लगातार बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता के घरेलू बजट का बिगड़ना और युवाओं के रोजगार की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचना.

देश के निवेश के माहौल को नुकसान पहुंचाना और कमजोर विदेश नीति के कारण राष्ट्रीय हितों से समझौता करना.

यह बैठक constituent (घटक) पार्टियों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने तथा भविष्य के चुनावी मुकाबलों से पहले एक सर्वसम्मत राजनीतिक रणनीति को अंतिम रूप देने के संकल्प के साथ समाप्त होगी.