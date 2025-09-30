'चप्पल से मारा, छाती पर चाकू घोंपा': Bengaluru में बेटे ने अपनी मां के खिलाफ दर्ज कराई FIR, पिता का पक्ष लेने पर हमले का किया दावा

Bengaluru Son Files Complaint Against Mother (Photo credits File)

Bengaluru Son Files Complaint Against Mother: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 14 वर्षीय लड़के ने अपनी मां के खिलाफ मारपीट (Bengaluru Family Dispute) का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन (Avalahalli Police Station) क्षेत्र में हुई. लड़के की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मां के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (Juvenile Justice Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट के अनुसार, लड़का नौवीं कक्षा का छात्र है. 25 सितंबर की रात लगभग 8:30 बजे उसके माता-पिता के बीच तीखी बहस हो रही थी.

शोर से परेशान होकर, उसने अपनी पढ़ाई रोक दी और अपने माता-पिता से झगड़ा बंद करने की विनती की. गुस्से में आकर उसकी मां ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट लग गई.

चप्पल और चाकू से हमले का आरोप

लड़के का आरोप है कि उसे धक्का देने के बाद, उसकी मां ने उसे कई बार चप्पल से मारा (Assault on Minor) और जब उसने भागने की कोशिश की, तो उसकी छाती और पीठ पर खरोंचें आ गईं. आरोप तो यह भी है कि गुस्से में मां चाकू भी ले आई, लेकिन पिता ने बीच-बचाव करके बेटे को बचाया और तुरंत अस्पताल ले गए. घायल छात्र का इलाज फिलहाल डॉ. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Dr. Ambedkar Medical College Hospital) में चल रहा है.

मां और बेटे दोनों की होगी काउंसलिंग

पुलिस (Bengaluru Police) अधिकारियों के अनुसार, मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. लड़का अपने पिता का पक्ष ले रहा था, जिससे मामला बिगड़ गया. पुलिस अब मां से पूछताछ कर रही है और बच्चे का बयान दोबारा दर्ज करेगी. ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए मां और बेटे दोनों की काउंसलिंग भी की जाएगी.