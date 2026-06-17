Guna Pipe Factory Fire Video: मध्य प्रदेश के गुना के औद्योगिक क्षेत्र में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पानी की कोशिशें जारी
(Photo Credigts ANI)

 Guna Pipe Factory Fire Video:  मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है. यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) में स्थित एक पाइप फैक्ट्री में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

आसमान छूती दिखीं आग की लपटें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फैक्ट्री में लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया. कारखाने के भीतर से आग की ऊंची-ऊंची लपटें ऊपर आसमान की तरफ उठती दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही फैक्ट्री और उसके आसपास के पूरे इलाके में काले धुएं का भारी गुबार छा गया है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है. प्लास्टिक और पाइप निर्माण सामग्री होने के कारण आग लगातार फैलती जा रही है.

पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग

राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मुस्तैदी से आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है. फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाके को एहतियातन खाली करा लिया गया है.

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने या फैक्ट्री के भीतर किसी कर्मचारी के फंसे होने की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके साथ ही, प्राथमिक तौर पर आग लगने की वजहों का भी अब तक पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता आग को पूरी तरह से बुझाना और स्थिति को नियंत्रण में लाना है. इसके बाद ही हादसे के कारणों और नुकसान के आकलन की जांच की जाएगी.