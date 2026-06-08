Gold Rate Today, June 8, 2026: भारी गिरावट के बाद संभले सोने के दाम; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट देखें

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 8 जून: पिछले सप्ताह सराफा बाजार (Bullion Market) में आई भारी गिरावट के बाद, सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने की खुदरा कीमतों (Gold Rates) में स्थिरता देखने को मिली है. कमोडिटी बाजार के जानकारों के अनुसार, कीमतों में आया यह ठहराव पिछले हफ्ते दर्ज की गई तेज गिरावट के बाद बाजार के एकीकरण (Consolidation) का हिस्सा है. 'गुड रिटर्न्स' वेबसाइट के ताजा ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, आज देश भर में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत ₹1,52,720 प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मानक 22 कैरेट सोने का खुदरा भाव ₹1,39,990 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 6, 2026: देश में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचे सोने के दाम; दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों के भाव जारी, देखें आज की रेट लिस्ट

मेट्रो शहरों में मामूली अंतर; देखें अपने शहर के ताजा भाव

स्थानीय बाजार की परिस्थितियों, परिवहन लागत और नगर निगम करों (चुंगी) में भिन्नता के कारण विभिन्न शहरों के खुदरा काउंटरों पर अंतिम कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. सप्ताहांत (वीकेंड) के विराम के बाद आज प्रमुख महानगरों में कीमतें इस प्रकार दर्ज की गईं:

मुंबई: आर्थिक राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,720 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,39,990 पर कारोबार कर रहा है.

आर्थिक राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,720 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,39,990 पर कारोबार कर रहा है. दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोना ₹1,55,900 और 22 कैरेट सोना ₹1,40,140 प्रति 10 ग्राम पर सूचीबद्ध है.

राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोना ₹1,55,900 और 22 कैरेट सोना ₹1,40,140 प्रति 10 ग्राम पर सूचीबद्ध है. चेन्नई: यहाँ स्थानीय मांग और मार्जिन के चलते मामूली प्रीमियम देखा जा रहा है, जहाँ 24 कैरेट का भाव ₹1,54,900 और 22 कैरेट का भाव ₹1,41,990 है.

यहाँ स्थानीय मांग और मार्जिन के चलते मामूली प्रीमियम देखा जा रहा है, जहाँ 24 कैरेट का भाव ₹1,54,900 और 22 कैरेट का भाव ₹1,41,990 है. कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद: इन सभी प्रमुख शहरों में कीमतें मुंबई के समान ही क्रमशः ₹1,52,720 (24K) और ₹1,39,990 (22K) प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई हैं.

पिछले सप्ताह आई थी 3,490 रुपये की भारी गिरावट

सोने के बाजार में आई आज की स्थिरता वास्तव में एक बड़े उतार-चढ़ाव वाले दौर के बाद देखने को मिली है, जिसने जून महीने के पूरे बुलियन मार्केट के रुख को बदल दिया है. पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में लगातार तीन दिनों के भीतर 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब ₹3,490 प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट (Plunge) दर्ज की गई थी.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, अगस्त 2026 के वायदा अनुबंध (Futures Contract) में पिछले सप्ताह के अंतिम सत्र में ₹1,55,600 प्रति 10 ग्राम पर क्लोजिंग हुई, जो केवल शुक्रवार के एकल सत्र के दौरान 2.5 प्रतिशत की एक बड़ी गिरावट को दर्शाता है.

वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक बदलावों का घरेलू बाजार पर असर

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों पर बना यह दबाव वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्य (Global Macroeconomic Landscape) में हुए बड़े बदलावों का सीधा परिणाम है. अमेरिका के मजबूत नॉन-फार्म पेरोल डेटा (रोजगार के आंकड़े) और बदलते भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियमों के संयुक्त प्रभाव ने अंतरराष्ट्रीय हाजिर (Spot) बाजार में सोने की कीमतों को दबा दिया है. शुक्रवार को बाजार बंद होने तक अंतरराष्ट्रीय हाजिर सोना वर्ष 2026 के अपने निचले स्तर यानी लगभग 4,330 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया था.

बाजार का भावी रुख और खरीदारों के लिए जरूरी सलाह

जैसे-जैसे घरेलू कमोडिटी एक्सचेंज नए सप्ताह के लिए खुल रहे हैं, बाजार के विशेषज्ञ निवेशकों और खरीदारों को सतर्क रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं. सोने का शुरुआती रुझान इस समय अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (US Dollar Index) के उतार-चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील बना हुआ है. तकनीकी संकेतकों के अनुसार, घरेलू बाजार में सोने के वायदा को निचले स्तर पर ₹1,52,000 प्रति 10 ग्राम के पास तत्काल सपोर्ट (सहारा) प्राप्त है, जबकि ऊपरी स्तर पर ₹1,63,000 के आसपास कड़ा रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) देखने को मिल सकता है.

आम ग्राहकों और खरीदारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वेबसाइटों या पोर्टल्स पर सूचीबद्ध इन दरों में सरकार द्वारा अनिवार्य 3 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) और स्थानीय आभूषण शोरूमों द्वारा जोड़ा जाने वाला मेकिंग चार्ज (आभूषण निर्माण शुल्क) शामिल नहीं होता है. अंतिम खुदरा खरीदारी के समय इन शुल्कों के कारण अंतिम बिल की राशि में अंतर आना स्वाभाविक है.