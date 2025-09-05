Kerala Shocker: 'पहले बेरहमी से पीटा, फिर प्लायर से दांत उखाड़ने लगे': 50 वर्षीय शख्स ने केरल पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Kerala Shocker: केरल के कोल्लम जिले (Kollam district) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि कुलथुपुझा थाने की पुलिस (Kulathupuzha Police) ने उसके साथ बर्बरता की और प्लायर से उसके दांत उखाड़ने की कोशिश (Custodial Torture) की. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 31 अगस्त की है. 50 वर्षीय अनिल कुमार अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में हिरासत में ले लिया. अनिल कुमार का कहना है कि जब उसने पुलिस के रवैये का विरोध किया, तो उसे पहले जीप में और फिर थाने में बुरी तरह पीटा गया.

इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों (Kerala Police) ने प्लायर से उसके दांत खींचने शुरू कर दिए, जिससे वह बेहोश हो गया.

अस्पताल में करवाना पड़ा इलाज

अनिल कुमार को पहले कुलथुपुझा सरकारी अस्पताल (Kulathupuzha Government Hospital) ले जाया गया. लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ गई, तो उसे पुनालुर तालुक अस्पताल (Punalur Taluk Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को उसके तीन दांत निकालने पड़े. पीड़ित ने यह भी कहा कि इस पूरी घटना से उसके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

पुलिस ने आरोपों से किया इनकार

हालांकि, कुलथुपुझा पुलिस स्टेशन (Kulathupuzha Police Station) ने सभी आरोपों से इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को केवल शराब पीकर हंगामा (Drunken Uproar) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान उसे कोई चोट या स्वास्थ्य समस्या नहीं थी और दांत निकालने का आरोप पूरी तरह से झूठा है.