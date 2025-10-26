Singer Fazilpuria Firing Case: पकड़ा गया फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मास्टरमाइंड, 6000 KM दूर स्विट्जरलैंड से लाया जा रहा भारत

(Photo : X)

Sunil Sardhania Arrest: हरियाणा के जाने-माने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमले (फायरिंग) के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. इस पूरी वारदात का कथित तौर पर मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी सुनील सरधानिया अब कानून के शिकंजे में आ गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुनील सरधानिया को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से पकड़कर भारत वापस लाया जा रहा है. यह गिरफ्तारी लगभग 6,000 किलोमीटर दूर हुई है.

कैसे पकड़ा गया मास्टरमाइंड?

सरधानिया पहले जेरूसलम (Jerusalem) में छिपा हुआ था. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरपोल (Interpol) की मदद से उसकी लोकेशन पता लगाई. इसके बाद उसे ज्यूरिख में हिरासत में लिया गया. अब उसे भारत भेजने की सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही वह भारत की धरती पर होगा.

फाजिलपुरिया ही नहीं, एक और हत्या में शामिल

पुलिस के अनुसार, सुनील सरधानिया सिर्फ राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि उस पर और भी गंभीर आरोप हैं.

वह रोहित शौकीन हत्याकांड में भी शामिल रहा है.

रोहित शौकीन, फाजिलपुरिया का करीबी दोस्त और एक प्रॉपर्टी डीलर था.

रोहित की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 77 में बाइक सवार हमलावरों ने की थी.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के बाद सरधानिया ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि अब हरियाणा में संगठित अपराध (Organized Crime) से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं.