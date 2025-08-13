UP School Holiday: यूपी में 14 से 17 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टियां, चेहलुम, स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के लिए स्कूल बंद

(Photo Credits : Twitter)

Uttar Pradesh School Holiday List August 2025: उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए अगस्त 2025 का महीना एक लंबा और मज़ेदार वीकेंड लेकर आ रहा है. प्रदेश के स्कूल लगातार चार दिनों तक, यानी 14 अगस्त से 17 अगस्त तक बंद रहेंगे. यह छुट्टियां चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के एक साथ पड़ने की वजह से मिल रही हैं.

यह चार दिन का ब्रेक राज्य के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2025 के अवकाश कैलेंडर में बताया गया है. आइए जानते हैं कि छुट्टियां कब और क्यों हैं.

UP स्कूल हॉलिडे: 14 से 17 अगस्त, 2025

आने वाली छुट्टियों का पूरा ब्यौरा इस तरह है:

तारीख दिन अवसर छुट्टी का प्रकार 14 अगस्त गुरुवार चेहल्लुम धार्मिक अवकाश 15 अगस्त शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अवकाश 16 अगस्त शनिवार जन्माष्टमी धार्मिक अवकाश 17 अगस्त रविवार साप्ताहिक अवकाश नियमित साप्ताहिक छुट्टी

इस तरह त्योहारों, राष्ट्रीय पर्व और वीकेंड के एक साथ आने से छात्रों और शिक्षकों को चार दिनों का आरामदायक ब्रेक मिलेगा.

इन छुट्टियों के बारे में जानिए

1. चेहल्लुम (14 अगस्त, 2025) 14 अगस्त को चेहल्लुम के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह दिन आशूरा के 40 दिन बाद मनाया जाता है. मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं. लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे जिलों में इस दिन जुलूस और प्रार्थना सभाएं होती हैं.

2. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2025) स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है. यह 1947 में ब्रिटिश शासन से देश को मिली आजादी की 79वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा. आमतौर पर इस दिन स्कूलों में झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े आयोजन होते हैं. इस साल, समारोह के बाद छुट्टी रहेगी.

3. जन्माष्टमी (16 अगस्त, 2025) 16 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, यानी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसके लिए पूरे यूपी में छुट्टी घोषित की गई है. इस दिन मंदिरों में दही-हांडी, रासलीला और भजन-कीर्तन जैसे कार्यक्रम होते हैं. स्कूल बंद होने से छात्रों और उनके परिवारों को त्योहार मनाने का पूरा मौका मिलेगा.

ध्यान दें: स्कूल छमाही परीक्षाओं से पहले सिलेबस पूरा करने के लिए अपने एकेडमिक शेड्यूल में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं.

अगस्त 2025 में यूपी के स्कूलों की अन्य छुट्टियां

इस लंबे ब्रेक के अलावा, अगस्त 2025 में यूपी में और भी महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं:

8 अगस्त (शुक्रवार) – रक्षाबंधन

– रक्षाबंधन 14 अगस्त (गुरुवार) – चेहल्लुम

– चेहल्लुम 15 अगस्त (शुक्रवार) – स्वतंत्रता दिवस

– स्वतंत्रता दिवस 16 अगस्त (शनिवार) – जन्माष्टमी

– जन्माष्टमी 25 अगस्त (सोमवार) – गणेश चतुर्थी

स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र बनाए रखें.